Оля Полякова "засосала" Лесю Нікітюк на очах у Богдана Буше та інших чоловіків

Не секрет, що Оля Полякова поводиться дуже вільно, сміливо і навіть трохи розкуто. Вона впевнена у собі та іноді своїми вчинками дивує публіку. Такими, як наприклад, поцілунок з Нікітюк.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на крайній ефір "Хто зверху" розповідає, за яких обставин Оля Полякова несподівано поцілувала Лесю Нікітюк у губи.

Оля Полякова поцілувала Лесю Нікітюк

В останньому випуску нового сезону шоу "Хто зверху?" гравцями жіночої команди стали: Оля Полякова, Даша Астаф’єва та Оля Цибульська. А от у чоловічій команді грали: Амадор Лопес, Богдан Богданович з "Le Маршрутка" та Євген Клопотенко.

В раунді "Обмін ролями" команда дівчат перевершила чоловіків і за правилами шоу, після перемоги зачитується бонусне запитання. Цього разу воно звучало так: "Скільки відсотків чоловіків приходили на побачення з другом?".

Нікітюк дала правильну відповідь - 30%, а за статистикою вийшло - 37%. Вона вгадала і принесла своїй команді 1 бонусну тисячу гривень.

В цей момент Оля Полякова мовчки підійшла до Лесі та "смачно" поцілувала її в губи. Такого не очікував ніхто. Але варто визнати, що Леся не розгубилась і дозволила цьому поцілунку бути.

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Чоловіки були вражені таким вчинком співачки, їхня реакція - це справжнє здивування. Амадор Лопес попросив це повторити, а ось колега Нікітюк Богдан Шелудяк показав свої емоції поглядом та усмішкою. Але на його обличчі можна зчитати справжнє здивування.

Сама ж ведуча закривала обличчя руками та сміялась, дивлячись на свого співведучого та Богдана Богдановича.

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А ось Полякова навіть оком не повела, ніби так і повинно бути. Хоча, можливо для співачки це й було в рамках норми. Адже про її епатажну поведінку вже було багато розмов у медіапросторі.

Варто нагадати, що поцілунок у губи між Олею та Лесею відбувається вже не вперше. Проте останній став дуже несподіваним та спонтанним.