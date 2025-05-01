Легендарне аніме "НАРУТО" вперше отримало український дубляж: що відомо

Що відомо про український дубляж "НАРУТО"

Над українською версією аніме працювали досвідчені актори дубляжу. Головного героя озвучив Кирило Татарченко, відомий за ролями в серіалах "Юнацтво" та "Голстон". Серед інших голосів - Андрій Альохін, чиїм голосом говорить Олаф у мультфільмі "Крижане серце". Всього до озвучення зараз залучено 13 акторів.

Український дубляж "НАРУТО" - це історичний момент для українського аніме-комʼюніті та всіх поціновувачів анімації.

Перші серії одного із найпопулярніших аніме-серіалів світу можна дивитися на платформі SWEET.TV.

Що відомо про аніме "НАРУТО"

"НАРУТО" - це визначна сьонен-манґа, створена японським художником Масаші Кішімото. Саме цей автор подарував світові історію, яку почали публікувати в щотижневику "Shonen Jump" у 1999 році та завершили у 2014 році після 700 розділів.

Згодом вона підкорила серця глядачів у форматі аніме. Одразу після трансляції в Японії "НАРУТО" був розповсюджений по всьому світу, що зробило його всесвітньо відомим серіалом.

Серіал розповідає історію Наруто Удзумакі - юного ніндзя з Селища Прихованого Листя, в якому запечатано могутнього Дев'ятихвостого Лиса.

Вигнаний і самотній у дитинстві, Наруто мріє стати Хокаґе - найсильнішим ніндзя свого селища, щоби здобути повагу та визнання. На шляху до мрії він проходить через жорсткі тренування, складні місії, втрати й зраду.

Це глибока історія про силу волі, дружбу, боротьбу за мрію та внутрішню трансформацію.