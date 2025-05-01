Легендарное аниме "НАРУТО" впервые получило украинский дубляж: что известно

Что известно об украинском дубляже "НАРУТО"

Над украинской версией аниме работали опытные актеры дубляжа. Главного героя озвучил Кирилл Татарченко, известный по ролям в сериалах "Юношество" и "Холстон". Среди других голосов - Андрей Алехин, чьим голосом говорит Олаф в мультфильме "Ледяное сердце". Всего к озвучиванию сейчас привлечено 13 актеров.

Украинский дубляж "НАРУТО" - это исторический момент для украинского аниме-комьюнити и всех ценителей анимации.

Первые серии одного из самых популярных аниме-сериалов мира можно смотреть на платформе SWEET.TV.

Что известно об аниме "НАРУТО"

"НАРУТО" - это выдающаяся сенэн-манга, созданная японским художником Масаши Кишимото. Именно этот автор подарил миру историю, которую начали публиковать в еженедельнике "Shonen Jump" в 1999 году и завершили в 2014 году после 700 разделов.

Впоследствии она покорила сердца зрителей в формате аниме. Сразу после трансляции в Японии "НАРУТО" был распространен по всему миру, что сделало его всемирно известным сериалом.

Сериал рассказывает историю Наруто Удзумаки - юного ниндзя из Деревни Скрытых Листьев, в котором запечатан могущественный Девятихвостый Лис.

Изгнанный и одинокий в детстве, Наруто мечтает стать Хокаге - самым сильным ниндзя своего поселка, чтобы получить уважение и признание. На пути к мечте он проходит через жесткие тренировки, сложные миссии, потери и предательство.

Это глубокая история о силе воли, дружбе, борьбе за мечту и внутренней трансформации.