Легендарне аніме "НАРУТО" вперше отримало український дубляж: що відомо

Відоме на весь світ аніме "НАРУТО" вперше стало доступним українською мовою з професійним дубляжем. Перші 23 серії вже можна переглянути офіційно, і це подія, на яку давно чекало українське аніме-ком'юніті.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, де дивитися культове аніме.

Що відомо про український дубляж "НАРУТО"

Над українською версією аніме працювали досвідчені актори дубляжу. Головного героя озвучив Кирило Татарченко, відомий за ролями в серіалах "Юнацтво" та "Голстон". Серед інших голосів - Андрій Альохін, чиїм голосом говорить Олаф у мультфільмі "Крижане серце". Всього до озвучення зараз залучено 13 акторів.

Український дубляж "НАРУТО" - це історичний момент для українського аніме-комʼюніті та всіх поціновувачів анімації.

Перші серії одного із найпопулярніших аніме-серіалів світу можна дивитися на платформі SWEET.TV.

Що відомо про аніме "НАРУТО"

"НАРУТО" - це визначна сьонен-манґа, створена японським художником Масаші Кішімото. Саме цей автор подарував світові історію, яку почали публікувати в щотижневику "Shonen Jump" у 1999 році та завершили у 2014 році після 700 розділів.

Згодом вона підкорила серця глядачів у форматі аніме. Одразу після трансляції в Японії "НАРУТО" був розповсюджений по всьому світу, що зробило його всесвітньо відомим серіалом.

Серіал розповідає історію Наруто Удзумакі - юного ніндзя з Селища Прихованого Листя, в якому запечатано могутнього Дев'ятихвостого Лиса.

Вигнаний і самотній у дитинстві, Наруто мріє стати Хокаґе - найсильнішим ніндзя свого селища, щоби здобути повагу та визнання. На шляху до мрії він проходить через жорсткі тренування, складні місії, втрати й зраду.

Це глибока історія про силу волі, дружбу, боротьбу за мрію та внутрішню трансформацію.