Дочь Егоровой получила главную роль в американском фильме о войне России с Украиной

Актриса и экс-телеведущая Анастасия Ровинская, дочь скандальной пророссийской ведущей Снежаны Егоровой, сыграет в американской драме о войне РФ против Украины. Режиссером и сценаристом короткометражки Slava My Freedom стал Джозеф де Кросс.

Об этом Стася Ровинска рассказала в своем Instagram в stories .

Сейчас она вместе с мужем и детьми проживает в США, в Нью-Йорке на Манхэттене, и недавно устроилась в театре помощницей продюсера для работы в одном шоу.

Сегодня Ровинская поделилась в сети приятной новостью - о своем участии в новой ленте Slava My Freedom.

Стася Ровинская (фото: facebook.com/stacy.egorova)

Анастасия получила одну из главных ролей в картине - она исполнит в фильме персонаж Дарину.

Стася Ровинская рассказала о главной роли в американском фильме (фото: скриншот instagram.com/stories)

Партнерами Ровинской на съемочной площадке стали актеры Бо Бейтс (роль Богдана) и София О'Брайен (роль Иванны).

Вот что указывается в описании фильма в жанре экшен, короткий метр: "Призванные российские солдаты попадают в засаду местных украинских селян. Далее следует цепная реакция идентичности, мужества и стойкости".

В Штатах снимают короткометражку Slava My Freedom в российско-украинской войне (фото: imdb.com)

Места съемок: Джексон-Хайтс и Квинс в штате Нью-Йорк.

Инфа о ленте Slava My Freedom (фото: imdb.com)

Последними работами американского писателя, режиссера и сценариста Джозефа Де Кросса стали сценарии для фильмов "ВТЦ-2" и "Возмездие".

Он брал уроки режиссуры в 2014 году под руководством Эрика Лау на Манхэттене. Джозеф много путешествует - был в Аргентине, Перу, Колумбии, Белизе, Панаме и Мексике. Кроме работы в кино, он также поэт и автор песен.

Режиссер и сценарист Джозеф Де Кросс (фото: stage32.com)

29-летняя Анастасия Ровинская с мужем Ярославом воспитывает троих детей: Эвана (2014), Энея (2016) и Эмму (2020).

Стася Ровинская с мужем и детьми (фото: facebook.com/stacy.egorova)

Крайней работой актрисы в кино была картина "Страсти по Зинаиде" (2019), а всего она снималась в 19-ти фильмах и сериалах.

Стася Ровинская (фото: facebook.com/stacy.egorova)

Актерскому искусству обучалась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Стася Ровинская (фото:facebook.com/stacy.egorova)

После начала полномасштабной войны России против Украины Стася публично и резко критиковала украинофобские высказывания и позицию своей матери, любительницы Путина Снежаны Егоровой. Ранее в мае девушка призналась, что с мамой теплых отношений никогда не было, но во время войны это превратилось в ненависть.