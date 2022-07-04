Легендарна Кейт Бланшетт створила фільм про битву за Харків: де його подивитися
Голлівудська актриса Кейт Бланшетт разом з ексредактором британського телеканалу Channel 4 News Бенджаміном де Піром створили документальний фільм про битву за Харків.
Що відомо про цей фільм і де його можна подивитися - читайте в матеріалі нижче.
Легендарна голлівудська актриса Кейт Бланшетт-посол доброї волі в ООН, театральний діяч і продюсер.
Разом з колегами вона зняла документальний фільм про Харків - Ukraine: Life Under Attack. Роль оповідача у фільмі - у Кейт Бланшетт.
Про що фільм Ukraine: Life Under Attack
У фільмі розповідається історія пожежника і двох фельдшерів, які продовжують виконувати свою роботу в зоні військових дій.
Також показуються тисячі українців, які вимушено покинули свої будинки та перемістилися в підпілля, щоб уникнути ракетних ударів і агресії з боку російських військ.
"Це насправді зворушливий портрет життя в Харкові та Харківській області з точки зору цивільних осіб та аварійно-рятувальних служб, які залишилися в місті під час російського вторгнення", - підкреслив виконавчий продюсер фільму Невін Мабро.
Бенджамін де бенкет назвав цей фільм "даниною поваги жителям Харкова".
Підтримка Кейт Бланшетт
Голлівудська актриса Кейт Бланшетт активно підтримують Україну і виступає послом доброї волі ООН. Нещодавно весь світ облетіла фотографія актриси в синьо-жовтому костюмі, який пошили на замовлення в Greyscale.
Цей костюм Бланшетт подарувала для аукціону і всі виручені кошти підуть в УВКБ ООН.
Де можна подивитися фільм Кейт Бланшетт про Харків
Прем'єрний показ фільму Ukraine: Life Under Attack відбувся на британському телеканалі Channel 4. На сайті телеканалу він зараз доступний і для перегляду потрібна реєстрація - за цим посиланням.
Також фільм можна подивитися на офіційному сайті Кейт Бланшетт - за цим посиланням.
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