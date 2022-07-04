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Легендарна Кейт Бланшетт створила фільм про битву за Харків: де його подивитися

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Понеділок 04 липня 2022 16:02
Легендарна Кейт Бланшетт створила фільм про битву за Харків: де його подивитися Кейт Бланшетт створила документальний фільм про битву за Харків (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Голлівудська актриса Кейт Бланшетт разом з ексредактором британського телеканалу Channel 4 News Бенджаміном де Піром створили документальний фільм про битву за Харків.

Що відомо про цей фільм і де його можна подивитися - читайте в матеріалі нижче.

Легендарна голлівудська актриса Кейт Бланшетт-посол доброї волі в ООН, театральний діяч і продюсер.

Разом з колегами вона зняла документальний фільм про Харків - Ukraine: Life Under Attack. Роль оповідача у фільмі - у Кейт Бланшетт.

Про що фільм Ukraine: Life Under Attack

У фільмі розповідається історія пожежника і двох фельдшерів, які продовжують виконувати свою роботу в зоні військових дій.

Також показуються тисячі українців, які вимушено покинули свої будинки та перемістилися в підпілля, щоб уникнути ракетних ударів і агресії з боку російських військ.

"Це насправді зворушливий портрет життя в Харкові та Харківській області з точки зору цивільних осіб та аварійно-рятувальних служб, які залишилися в місті під час російського вторгнення", - підкреслив виконавчий продюсер фільму Невін Мабро.

Бенджамін де бенкет назвав цей фільм "даниною поваги жителям Харкова".

Підтримка Кейт Бланшетт

Голлівудська актриса Кейт Бланшетт активно підтримують Україну і виступає послом доброї волі ООН. Нещодавно весь світ облетіла фотографія актриси в синьо-жовтому костюмі, який пошили на замовлення в Greyscale.

Легендарна Кейт Бланшетт створила фільм про битву за Харків: де його подивитисяЦей костюм Бланшетт подарувала для аукціону і всі виручені кошти підуть в УВКБ ООН.

Де можна подивитися фільм Кейт Бланшетт про Харків

Прем'єрний показ фільму Ukraine: Life Under Attack відбувся на британському телеканалі Channel 4. На сайті телеканалу він зараз доступний і для перегляду потрібна реєстрація - за цим посиланням.

Також фільм можна подивитися на офіційному сайті Кейт Бланшетт - за цим посиланням.

До речі, раніше ми писали про те, дочка Єгорової отримала головну роль в американському фільмі про війну Росії проти України.

А ще ми розповідали про те, в Україну приїхав Шон Пенн, щоб своїми очима побачити злочини Путіна.

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