Легендарная группа Coldplay исполнила песню Океана Ельзи: видео пробирает до мурашек

В Варшаве британская группа Coldplay исполнила песню украинского коллектива Океан Ельзи. Рокеры спели композицию "Обійми".
Видео с этим пробирающим до мурашек исполнением опубликовал в Facebook комик и музыкант Иван Марунич.
По словам Марунича, британцы также исполнили украинский хит с парнем, которого встретили на набережной Вислы.
"Год 2022. Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню "Обійми" Океана Ельзи вместе с молодым человеком, которого встретили на набережной Вислы. В какие времена живем...", - подписал ролик Марунич.
Coldplay — британская рок-группа. Они начали свою карьеру в 1996 году, настоящего успеха в мире Coldplay добились в 2000 году, после выхода их второго сингла "Yellow" из альбома Parachutes, ворвавшегося на вершины всех чартов Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
В Варшаве музыканты находились в рамках своего гастрольного тура.
Как мы ранее писали, лидер культовой группы U2 Боно спел для украинцев в метро Киева.
Также мы сообщали, что Украину посетила голливудская актриса Анджелина Джоли. Звезда просто посетила львовское кафе, а потом встречалась с украинскими детьми.