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Потрясающий сюрприз: лидер культовой группы U2 Боно спел для украинцев в метро Киева (видео)

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 мая 2022 14:20
Потрясающий сюрприз: лидер культовой группы U2 Боно спел для украинцев в метро Киева (видео) Боно выступил в Киеве (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Лидер известной ирландской группы U2 выступил в метрополитене Киева 8 мая. Он вместе с Эджем исполнил известные композиции коллектива.

Видео опубликовали на странице help_ukraine_center в Instagram.

"Музыканты объединяются ради Украины. Вместе мы победим. Спасибо, мистер Боно", - написали в сообщении.

Отмечается, что выступление прошло на метро "Крещатик" и стало настоящим сюрпризом для всех украинцев, которые оказались на тот момент в подземке.

Музыканты U2 исполнили известные хиты, а также любимую всеми песню "With or without you".

U2 – ирландская рок-группа, мировой рекордсмен по количеству полученных "Грэмми" (22 статуэтки по данным 2018 года). На ее счету продажа более 170 млн копий своих альбомов и 22 место в списке "100 величайших исполнителей всех времен" по версии популярного журнала "Ролин стоун".

Как мы ранее писали, Украину посетила голливудская актриса Анджелина Джоли. Звезда просто посетила львовское кафе, а потом встречалась с украинскими детьми.

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