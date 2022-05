Потрясающий сюрприз: лидер культовой группы U2 Боно спел для украинцев в метро Киева (видео)

"Музыканты объединяются ради Украины. Вместе мы победим. Спасибо, мистер Боно", - написали в сообщении.

Отмечается, что выступление прошло на метро "Крещатик" и стало настоящим сюрпризом для всех украинцев, которые оказались на тот момент в подземке.

Музыканты U2 исполнили известные хиты, а также любимую всеми песню "With or without you".

U2 – ирландская рок-группа, мировой рекордсмен по количеству полученных "Грэмми" (22 статуэтки по данным 2018 года). На ее счету продажа более 170 млн копий своих альбомов и 22 место в списке "100 величайших исполнителей всех времен" по версии популярного журнала "Ролин стоун".