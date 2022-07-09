Легендарна група Coldplay виконала пісню Океану Ельзи: відео пробирає до мурашок

За словами Марунича, британці також виконали український хіт з хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли.

"Рік 2022. Гурт Coldplay у Варшаві виконує пісню "Обійми" Океану Ельзи разом з молодим чоловіком, якого зустріли на набережній Вісли. В які часи живемо...",- підписав ролик Марунич.

Чим відомі Coldplay

Coldplay - британський рок-гурт. Вони почали свою кар'єру в 1996 році, справжнього успіху в світі Coldplay домоглися у 2000 році, після виходу їх другого синглу "Yellow" з альбому Parachutes, що увірвався на вершини всіх чартів Великобританії та Сполучених Штатів Америки.

У Варшаві музиканти перебували в рамках свого гастрольного туру.