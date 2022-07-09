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Легендарна група Coldplay виконала пісню Океану Ельзи: відео пробирає до мурашок

Coldplay проникливо заспівали пісню Океану Ельзи (Кадр з відео)
Автор: Людмила Жукова

У Варшаві британський гурт Coldplay виконав пісню українського колективу Океан Ельзи. Рокери заспівали композицію "Обійми".

Відео з цим пробираючим до мурашок виконанням опублікував у Facebook комік і музикант Іван Марунич.

За словами Марунича, британці також виконали український хіт з хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли.

"Рік 2022. Гурт Coldplay у Варшаві виконує пісню "Обійми" Океану Ельзи разом з молодим чоловіком, якого зустріли на набережній Вісли. В які часи живемо...",- підписав ролик Марунич.

Чим відомі Coldplay

Coldplay - британський рок-гурт. Вони почали свою кар'єру в 1996 році, справжнього успіху в світі Coldplay домоглися у 2000 році, після виходу їх другого синглу "Yellow" з альбому Parachutes, що увірвався на вершини всіх чартів Великобританії та Сполучених Штатів Америки.

У Варшаві музиканти перебували в рамках свого гастрольного туру.

Як ми раніше писали, лідер культової групи U2 Боно заспівав для українців у метро Києва.

Також ми повідомляли, що Україну відвідала голлівудська актриса Анджеліна Джолі. Зірка просто відвідала Львівське кафе, а потім зустрічалася з українськими дітьми.

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Океан Ельзи