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Легендарна новорічна "Шуба" за перевіреним класичним рецептом

Салат "Шуба" (іллюстративне фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Класичний салат "Оселедець під шубою", або просто "Шуба" готувати варто за перевіреними роками рецептами. Додайте оселедець, овочі, трохи часнику і найсмачніший легендарний салат стане окрасою новорічного столу!

Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.

Продукти (на 2 порції):

  • Оселедець – 0,5 шт. (1 філе)
  • Буряк - 1 шт. (150-220 г вареного буряка)
  • Морква - 1 шт. (70 г вареної очищеної моркви)
  • Картопля – 1 шт. (100 г відвареної очищеної картоплі)
  • Яйце куряче (відварене) - 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Майонез - 150 г

Покрокове приготування

Натріть всі відварені овочі на крупній тертці. Змішайте майонез з натертим часником.

Змішайте окремо всі овочі з майонезом. Наріжте кубиком філе оселедця, натріть яєчний білок і збирайте салат. Можна використовувати форму-кільце.

Сформуйте салат: спочатку картопля, потім оселедець, далі - морква, білок і буряк.

Прикрасьте салат нарізаними кружальцями буряка і моркви, а також натертим жовтком.

Раніше ми писали, як приготувати бюджетний новорічний салат, який замінить Олів'є на святковому столі.

Також читайте, як приготувати "Шубу" за рецептом Євгена Клопотенка.

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