Легендарна новорічна "Шуба" за перевіреним класичним рецептом

Класичний салат "Оселедець під шубою", або просто "Шуба" готувати варто за перевіреними роками рецептами. Додайте оселедець, овочі, трохи часнику і найсмачніший легендарний салат стане окрасою новорічного столу!
Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.
Продукти (на 2 порції):
Натріть всі відварені овочі на крупній тертці. Змішайте майонез з натертим часником.
Змішайте окремо всі овочі з майонезом. Наріжте кубиком філе оселедця, натріть яєчний білок і збирайте салат. Можна використовувати форму-кільце.
Сформуйте салат: спочатку картопля, потім оселедець, далі - морква, білок і буряк.
Прикрасьте салат нарізаними кружальцями буряка і моркви, а також натертим жовтком.
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