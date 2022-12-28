Легендарная новогодняя "Шуба" по проверенному классическому рецепту

Классический салат "Селедка под шубой", или просто "Шуба" готовить стоит по проверенным годами рецептам. Добавьте сельдь, овощи, чуть-чуть чеснока и самый вкусный легендарный салат станет украшением новогоднего стола!
Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.
Продукты (на 2 порции):
Натрите все отварные овощи на крупной терке. Смешайте майонез с натертым чесноком.
Смешайте все овощи с майонезом. Нарежьте филе сельди кубиком, натрите яичный белок и собирайте салат. Можно использовать форму-кольцо.
Сформируйте салат: сначала картофель, затем сельдь, далее – морковь, белок и свекла.
Украсьте салат нарезанными кружочками свеклы и моркови, а также натертым желтком.
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