Легендарна новорічна "Шуба" за перевіреним класичним рецептом

Класичний салат "Оселедець під шубою", або просто "Шуба" готувати варто за перевіреними роками рецептами. Додайте оселедець, овочі, трохи часнику і найсмачніший легендарний салат стане окрасою новорічного столу!

Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.

Продукти (на 2 порції): Оселедець – 0,5 шт. (1 філе)

Буряк - 1 шт. (150-220 г вареного буряка)

Морква - 1 шт. (70 г вареної очищеної моркви)

Картопля – 1 шт. (100 г відвареної очищеної картоплі)

Яйце куряче (відварене) - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Майонез - 150 г Покрокове приготування Натріть всі відварені овочі на крупній тертці. Змішайте майонез з натертим часником. Змішайте окремо всі овочі з майонезом. Наріжте кубиком філе оселедця, натріть яєчний білок і збирайте салат. Можна використовувати форму-кільце. Сформуйте салат: спочатку картопля, потім оселедець, далі - морква, білок і буряк. Прикрасьте салат нарізаними кружальцями буряка і моркви, а також натертим жовтком.