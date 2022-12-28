ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Легендарна новорічна "Шуба" за перевіреним класичним рецептом

Новость на русском →
Середа 28 грудня 2022 08:30
Легендарна новорічна "Шуба" за перевіреним класичним рецептом Салат "Шуба" (іллюстративне фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Класичний салат "Оселедець під шубою", або просто "Шуба" готувати варто за перевіреними роками рецептами. Додайте оселедець, овочі, трохи часнику і найсмачніший легендарний салат стане окрасою новорічного столу!

Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.

Продукти (на 2 порції):

  • Оселедець – 0,5 шт. (1 філе)
  • Буряк - 1 шт. (150-220 г вареного буряка)
  • Морква - 1 шт. (70 г вареної очищеної моркви)
  • Картопля – 1 шт. (100 г відвареної очищеної картоплі)
  • Яйце куряче (відварене) - 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Майонез - 150 г

Покрокове приготування

Натріть всі відварені овочі на крупній тертці. Змішайте майонез з натертим часником.

Змішайте окремо всі овочі з майонезом. Наріжте кубиком філе оселедця, натріть яєчний білок і збирайте салат. Можна використовувати форму-кільце.

Сформуйте салат: спочатку картопля, потім оселедець, далі - морква, білок і буряк.

Прикрасьте салат нарізаними кружальцями буряка і моркви, а також натертим жовтком.

Раніше ми писали, як приготувати бюджетний новорічний салат, який замінить Олів'є на святковому столі.

Також читайте, як приготувати "Шубу" за рецептом Євгена Клопотенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт салат Новий рік Рецепти