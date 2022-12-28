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Легендарная новогодняя "Шуба" по проверенному классическому рецепту

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Среда 28 декабря 2022 08:30
Легендарная новогодняя "Шуба" по проверенному классическому рецепту Салат "Шуба" (иллюстративное фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Классический салат "Селедка под шубой", или просто "Шуба" готовить стоит по проверенным годами рецептам. Добавьте сельдь, овощи, чуть-чуть чеснока и самый вкусный легендарный салат станет украшением новогоднего стола!

Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.

Продукты (на 2 порции):

  • Сельдь – 0,5 шт. (1 филе)
  • Свекла – 1 шт. (150-220 г вареной свеклы)
  • Морковь – 1 шт. (70 г вареной очищенной моркови)
  • Картофель – 1 шт. (100 г отварного очищенного картофеля)
  • Яйцо куриное (отварное) – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Майонез – 150 г

Пошаговое приготовление

Натрите все отварные овощи на крупной терке. Смешайте майонез с натертым чесноком.

Смешайте все овощи с майонезом. Нарежьте филе сельди кубиком, натрите яичный белок и собирайте салат. Можно использовать форму-кольцо.

Сформируйте салат: сначала картофель, затем сельдь, далее – морковь, белок и свекла.

Украсьте салат нарезанными кружочками свеклы и моркови, а также натертым желтком.

Раньше мы писали, как приготовить бюджетный новогодний салат, который заменит Оливье на праздничном столе.

Также читайте, как приготовить "Шубу" по рецепту Евгения Клопотенко.

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