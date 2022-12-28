Легендарная новогодняя "Шуба" по проверенному классическому рецепту

Классический салат "Селедка под шубой", или просто "Шуба" готовить стоит по проверенным годами рецептам. Добавьте сельдь, овощи, чуть-чуть чеснока и самый вкусный легендарный салат станет украшением новогоднего стола!

Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.

Продукты (на 2 порции): Сельдь – 0,5 шт. (1 филе)

Свекла – 1 шт. (150-220 г вареной свеклы)

Морковь – 1 шт. (70 г вареной очищенной моркови)

Картофель – 1 шт. (100 г отварного очищенного картофеля)

Яйцо куриное (отварное) – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Майонез – 150 г Пошаговое приготовление Натрите все отварные овощи на крупной терке. Смешайте майонез с натертым чесноком. Смешайте все овощи с майонезом. Нарежьте филе сельди кубиком, натрите яичный белок и собирайте салат. Можно использовать форму-кольцо. Сформируйте салат: сначала картофель, затем сельдь, далее – морковь, белок и свекла. Украсьте салат нарезанными кружочками свеклы и моркови, а также натертым желтком.