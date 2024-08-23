Легенда української естради висловився про мовчазну позицію Софії Ротару щодо війни

Зі слів Дворського, Ротару та Зінкевич - чудові виконавці і дуже багато зробили для української пісні.

А ось чому вони відмовилися зніматися в картині - не знає. Каже, що треба запитувати у них особисто.

"Але, думаю, ще будуть зніматися картини про Яремчука, в яких візьме участь і Ротару, і Зінкевич", - вважає Павло.

Павло Дворський (фото: facebook.com/pavlo.dvorsky)

Музикант також зізнався, що думає про те, чому Софія Ротару не настільки активно, як інші українські артисти, висловлюється публічно проти війни в Україні.

"Можливо, причина в чомусь особистому чи замішане щось таке, що пов’язане з творчістю. Я думаю, що ще прийде час, і вона сама все розкаже", - сказав виконавець.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Коротка біографія Павло Дворського

Уперше артист заявив про себе, працюючи у складі вокально-інструментального ансамблю "Смерічка" разом з Назарієм Яремчуком та Левком Дутківським. Це його незабутні "Стожари" облетіли всю Україну і стали улюбленим народним шлягером.

Велику роль у його творчому становленні відіграли зустріч і знайомство з Володимиром Івасюком. Він мріяв стати оперним співаком, але задушевні мелодії славетного композитора заполонили його душу.

Незабутніми в пам’яті шанувальників українського виконавця залишилися концертні програми в Національному палаці мистецтв "Україна": "Горнусь до тебе, Україно", "Буковинське танго", "Почуття", "Стожари", "Товариство моє", "Тридцять пісенних сходинок", "Щастя моє".