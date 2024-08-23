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Легенда украинской эстрады высказался о молчаливой позиции Софии Ротару относительно войны

Павел Дворский и София Ротару (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Легенда украинской эстрады, народный артист Украины Павел Дворский прокомментировал молчаливую позицию относительно войны Софии Ротару и предположил, почему она и Василий Зинкевич отказались участвовать в документальной ленте "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью композитора OBOZ.UA.

По словам Дворского, Ротару и Зинкевич - замечательные исполнители и очень много сделали для украинской песни.

А вот почему они отказались сниматься в картине - не знает. Говорит, что надо спрашивать у них лично.

"Но, думаю, еще будут сниматься картины о Яремчуке, в которых примет участие и Ротару, и Зинкевич", - считает Павел.

Павел Дворский (фото: facebook.com/pavlo.dvorsky)

Музыкант также признался, что думает о том, почему София Ротару не столь активно, как другие украинские артисты, высказывается публично против войны в Украине.

"Возможно, причина в чем-то личном или замешано что-то такое, что связано с творчеством. Я думаю, что еще придет время, и она сама все расскажет", - сказал исполнитель.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Краткая биография Павел Дворского

Впервые артист заявил о себе, работая в составе вокально-инструментального ансамбля "Смеричка" вместе с Назарием Яремчуком и Левком Дутковским. Это его незабываемые "Стожары" облетели всю Украину и стали любимым народным шлягером.

Большую роль в его творческом становлении сыграли встреча и знакомство с Владимиром Ивасюком. Он мечтал стать оперным певцом, но задушевные мелодии знаменитого композитора заполонили его душу.

Незабываемыми в памяти поклонников украинского исполнителя остались концертные программы в Национальном дворце искусств "Украина": "Горнусь до тебе, Україно", "Буковинське танго", "Почуття", "Стожари", "Товариство моє", "Тридцять пісенних сходинок", "Щастя моє".

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Ротару