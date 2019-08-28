Легенда Танцев со звездами обратилась за помощью

Звезда шоу Танцы со звездами 2019 Алена Шоптенко после 1 выпуска обратилась к поклонникам с просьбой. Танцовщица, которая уже однажды побеждала в проекте в паре с Владимиром Зеленским, поинтересовалась у фанатов, в каком образе они хотели бы видеть Алену и ее партнера - актера Алексея Яровенко - в будущем. Об этом Алена написала в своем Instagram-аккаунте.

Алена Шоптенко на Танцах со звездами 2019 (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Пока у нас бесконечные дни с репетициями и повторениями, мы открываем рубрику "Стол заказов и предложений"! На самом деле очень интересно узнать, как вам наша пара, услышать, что бы вы хотели увидеть в нашем исполнении, ваши ожидания и предложения", - написала Шоптенко.

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Предложения от фанатов не заставили себя долго ждать.

Мне очень нравятся нежные, лирические танцы именно в вашем исполнении! Вальс, контемп, модерн

Хип-хоп! Было бы очень интересно посмотреть

Алена, у вас с партнером очень трогательный танец получился! Молодцы, так держать! И постановки супер и хореография! Все очень интересно и завораживает. Хотелось бы увидеть или танго, или фристайл

Румба - танец любви. У вас отлично получится.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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