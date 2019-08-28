Легенда Танців з зірками звернулася за допомогою

Зірка шоу Танці з зірками 2019 Альона Шоптенко після 1 випуску звернулася до прихильників з проханням. Танцівниця, яка вже одного разу перемагала в проекті в парі з Володимиром Зеленським, поцікавилася у фанатів, у якому образі вони хотіли б бачити Олену і її партнера - актора Олексія Яровенко - в майбутньому. Про це Олена написала в своєму Instagram-акаунті.

Альона Шоптенко на Танцях з зірками 2019 (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Поки у нас нескінченні дні з репетиціями і повтореннями, ми відкриваємо рубрику "Стіл замовлень і пропозицій"! Насправді дуже цікаво дізнатися, як вам наша пара, почути, що б ви хотіли побачити в нашому виконанні, ваші очікування і пропозиції", - написала Шоптенко.

Олена Шоптенко та Олексій Яровенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Пропозиції від фанатів не змусили себе довго чекати.

Мені дуже подобаються ніжні, ліричні танці саме у вашому виконанні! Вальс, контемп, модерн

Хіп-хоп! Було б дуже цікаво подивитися

Олено, у вас з партнером дуже зворушливий танець вийшов! Молодці, так тримати! І постановки супер і хореографія! Все дуже цікаво і заворожує. Хотілося б побачити або танго, або фрістайл

Румба - танець кохання. У вас чудово вийде.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Раніше Олена Шоптенко розповіла, як повернутися в форму після вагітності.