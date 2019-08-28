Легенда Танців з зірками звернулася за допомогою

Учасниця Танці з зірками 2019 Олена Шоптенко попросила фанатів ділитися пропозиціями та порадами
Зірка шоу Танці з зірками 2019 Альона Шоптенко після 1 випуску звернулася до прихильників з проханням. Танцівниця, яка вже одного разу перемагала в проекті в парі з Володимиром Зеленським, поцікавилася у фанатів, у якому образі вони хотіли б бачити Олену і її партнера - актора Олексія Яровенко - в майбутньому. Про це Олена написала в своєму Instagram-акаунті.
Альона Шоптенко на Танцях з зірками 2019 (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
"Поки у нас нескінченні дні з репетиціями і повтореннями, ми відкриваємо рубрику "Стіл замовлень і пропозицій"! Насправді дуже цікаво дізнатися, як вам наша пара, почути, що б ви хотіли побачити в нашому виконанні, ваші очікування і пропозиції", - написала Шоптенко.
Олена Шоптенко та Олексій Яровенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Пропозиції від фанатів не змусили себе довго чекати.
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
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