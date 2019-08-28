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Легенда Танцев со звездами обратилась за помощью

STYLERТелешоу    28.08.2019 - 19:01
Легенда Танцев со звездами обратилась за помощью
Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Участница Танцы со звездами 2019 Алена Шоптенко попросила фанатов делиться предложениями и советами

Звезда шоу Танцы со звездами 2019 Алена Шоптенко после 1 выпуска обратилась к поклонникам с просьбой. Танцовщица, которая уже однажды побеждала в проекте в паре с Владимиром Зеленским, поинтересовалась у фанатов, в каком образе они хотели бы видеть Алену и ее партнера - актера Алексея Яровенко - в будущем. Об этом Алена написала в своем Instagram-аккаунте.

Алена Шоптенко на Танцах со звездами 2019 (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Пока у нас бесконечные дни с репетициями и повторениями, мы открываем рубрику "Стол заказов и предложений"! На самом деле очень интересно узнать, как вам наша пара, услышать, что бы вы хотели увидеть в нашем исполнении, ваши ожидания и предложения", - написала Шоптенко.

Легенда Танцев со звездами обратилась за помощью

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Предложения от фанатов не заставили себя долго ждать.

  • Мне очень нравятся нежные, лирические танцы именно в вашем исполнении! Вальс, контемп, модерн
  • Хип-хоп! Было бы очень интересно посмотреть
  • Алена, у вас с партнером очень трогательный танец получился! Молодцы, так держать! И постановки супер и хореография! Все очень интересно и завораживает. Хотелось бы увидеть или танго, или фристайл
  • Румба - танец любви. У вас отлично получится.

Легенда Танцев со звездами обратилась за помощью

Скриншот комментариев

Легенда Танцев со звездами обратилась за помощью

Скриншот комментариев

Легенда Танцев со звездами обратилась за помощью

Скриншот комментариев

Ранее Алена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после беременности.

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