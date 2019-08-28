ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Легенда Танців з зірками звернулася за допомогою

STYLERТелешоу    28.08.2019 - 19:01
Легенда Танців з зірками звернулася за допомогою
Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Учасниця Танці з зірками 2019 Олена Шоптенко попросила фанатів ділитися пропозиціями та порадами

Зірка шоу Танці з зірками 2019 Альона Шоптенко після 1 випуску звернулася до прихильників з проханням. Танцівниця, яка вже одного разу перемагала в проекті в парі з Володимиром Зеленським, поцікавилася у фанатів, у якому образі вони хотіли б бачити Олену і її партнера - актора Олексія Яровенко - в майбутньому. Про це Олена написала в своєму Instagram-акаунті.

Альона Шоптенко на Танцях з зірками 2019 (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Поки у нас нескінченні дні з репетиціями і повтореннями, ми відкриваємо рубрику "Стіл замовлень і пропозицій"! Насправді дуже цікаво дізнатися, як вам наша пара, почути, що б ви хотіли побачити в нашому виконанні, ваші очікування і пропозиції", - написала Шоптенко.

Легенда Танців з зірками звернулася за допомогою

Олена Шоптенко та Олексій Яровенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Пропозиції від фанатів не змусили себе довго чекати.

  • Мені дуже подобаються ніжні, ліричні танці саме у вашому виконанні! Вальс, контемп, модерн
  • Хіп-хоп! Було б дуже цікаво подивитися
  • Олено, у вас з партнером дуже зворушливий танець вийшов! Молодці, так тримати! І постановки супер і хореографія! Все дуже цікаво і заворожує. Хотілося б побачити або танго, або фрістайл
  • Румба - танець кохання. У вас чудово вийде.

Легенда Танців з зірками звернулася за допомогою

Скріншот коментарів

Легенда Танців з зірками звернулася за допомогою

Скріншот коментарів

Легенда Танців з зірками звернулася за допомогою

Скріншот коментарів

Раніше Олена Шоптенко розповіла, як повернутися в форму після вагітності.

Кубок Дмитра Комарова: на Танцях з зірками назріває перший скандал Я вже давно не Лєночка з "Кварталу": Кравець зробила відверту заяву
Новини України Танцы со звездами
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся