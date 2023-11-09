Легалізація медичного канабісу в Україні. У яких країнах вже узаконена марихуана

В Україні вже цього місяця можуть ухвалити законопроєкт, який легалізує медичний канабіс . Дискусія на цю тему розпочалася ще влітку, коли президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати ініціативу. У багатьох країнах світу це питання вже врегульоване.

Тож РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріали вузькоспеціалізованого медіа Canna Reporter розповідає, як медичний канабіс "працює" за кордоном.

Уругвай

Перша країна у світі, яка легалізувала марихуану в медичних цілях - це Уругвай. Це сталося у 2014 році. Відтоді особи віком від 18 років можуть придбати її лише в офіційних органах, попередньо зареєструвавшись у спеціальній базі даних.

Влада Уругваю звільнила купівлю канабісу від податків, залишивши лише податок на додану вартість для продажу. Це було зроблено для збереження конкурентоспроможности цін порівняно з чорним ринком. Таким чином держава мало що заробить на продажі марихуани, проте знизить ризики.

Канада

Наступною у 2018 році стала Канада, де спочатку дозволили медичний канабіс, а згодом і рекреаційний. Усі провінції та території країни (так називаються канадські одиниці устрою) мають різні закони, тому умови використання канабісу залежать від того, де саме перебувають канадці.

Спочатку в державі з'явилися олії, насіння, суцвіття й самі рослини марихуани. Згодом у продаж ввели харчові продукти та концентрати. А от косметичні продукти та креми заборонили реалізовувати.

Ліки з вмістом медичного канабісу продають у такій самій формі, як й інші медичні засоби (фото: nta.ua)

Нідерланди

Звісно, не можна не згадати Нідерланди. Може скластися хибна думка про те, що в цій країні всі наркотики повністю дозволені, але це не так. Легальна марихуана входить до складу п'яти медичних препаратів, і відпускають її лише в аптеках за спеціальними рецептами.

Одна особа може зберігати не більш ніж п'ять грамів канабісу. Вирощування рослин заборонене законом. Так, якщо нідерландець придбає марихуану деінде, крім аптеки, це означає існування розвиненого "чорного ринку" в державі.

Португалія

У Португалії декриміналізували всі наркотичні речовини, і це не призвело до збільшення рівня вживання чи інших наслідків. Так уряд вирішив боротися із вживанням тяжких наркотиків.

У результаті в Португалії впав рівень заражень ВІЛ, смертності від передозування наркотиками та споживання синтетичної марихуани.

США

Відомо, що від штату до штату відрізняються закони. Тому загалом зберігання та вживання марихуани заборонене, але легалізоване в низці штатів з метою відпочинку: Каліфорнія, Аляска, Вашингтон, Невада, Колорадо, Орегон, Мен, Массачусетс.

У штатах, які межують з Мексикою завдяки цьому рішенню, впав рівень насильницьких злочинів. Це можна пояснити тим, що декриміналізація виробництва та розповсюдження канабісу веде до скорочення злочинів на ринках, які контролюють мексиканські організації.

Лише медичний канабіс дозволений у штатах Аризона, Арканзас, Делавер, Флорида, Гаваї, Монтана, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Мехіко, Род-Айленд, Коннектикут, Іллінойс, Мічиган.

Темно-зеленим кольором позначено країни з повністю законним використанням канабісу, салатовим - з тільки медичним використанням, червоним - повна заборона (інфографіка: cannareporter.eu)

Загалом станом на лютий 2023 року канабіс повністю чи частково легалізовано у 40 країнах світу. Серед них також Австралія, Ізраїль, Південна Корея, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина та низка країн Африки.

Наприклад, в Австралії підстави для призначення медичного канабісу не відрізняються від тих, що планують вводити в Україні. Однак певна різниця полягає в тому, що лікар може виписати рецепт при патологіях, відмінних від зазначених.

А Німеччина працює за такою системою: рецепт може бути призначений для будь-якого захворювання, яке не має стандартного лікування, або стандартне лікування не може бути використано через реакції чи на основі конкретного стану пацієнта.