Легализация медицинского каннабиса в Украине. В каких странах уже узаконена марихуана

В Украине уже в этом месяце могут принять законопроект, легализующий медицинский каннабис . Дискуссия по этой теме началась еще летом, когда президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать инициативу. Во многих странах мира этот вопрос уже урегулирован.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материалы узкоспециализированного медиа Canna Reporter рассказывает, как медицинский каннабис "работает" за границей.

Уругвай

Первая страна в мире, которая легализовала марихуану в медицинских целях - это Уругвай. Это произошло в 2014 году. С тех пор лица старше 18 лет могут приобрести его только в официальных органах, предварительно зарегистрировавшись в специальной базе данных.

Власти Уругвая освободили покупку каннабиса от налогов, оставив только налог на добавленную стоимость для продажи. Это было сделано для сохранения конкурентоспособности цен по сравнению с черным рынком. Таким образом, государство мало что заработает на продаже марихуаны, однако снизит риски.

Канада

Следующей в 2018 году стала Канада, где сначала разрешили медицинский каннабис, а впоследствии и рекреационный. Все провинции и территории страны (так называются канадские единицы устройства) имеют разные законы, поэтому условия использования каннабиса зависят от того, где именно находятся канадцы.

Сначала в государстве появились растительные масла, семена, соцветия и сами растения марихуаны. Впоследствии в продажу были введены пищевые продукты и концентраты. А вот косметические продукты и кремы запретили реализовывать.

Лекарство с содержанием медицинского каннабиса продают в такой же форме, как и другие медицинские средства (фото: nta.ua)

Нидерланды

Конечно, нельзя не упомянуть Нидерланды. Может сложиться заблуждение о том, что в этой стране все наркотики полностью разрешены, но это не так. Легальная марихуана входит в состав пяти медицинских препаратов, и отпускают ее только в аптеках по специальным рецептам.

Один человек может хранить не более пяти граммов каннабиса. Выращивание растений запрещено законом. Так, если нидерландец приобретет марихуану где-нибудь, кроме аптеки, это означает существование развитого "черного рынка" в государстве.

Португалия

В Португалии декриминализировали все наркотические вещества, что не привело к увеличению уровня употребления или иных последствий. Так правительство решило бороться с употреблением тяжелых наркотиков.

В результате в Португалии упал уровень заражений ВИЧ, смертности от передозировки наркотиков и потребления синтетической марихуаны.

США

Известно, что от штата к штату различаются законы. Поэтому в целом хранение и употребление марихуаны запрещено, но легализовано в ряде штатов с целью отдыха: Калифорния, Аляска, Вашингтон, Невада, Колорадо, Орегон, Мэн, Массачусетс.

В штатах, граничащих с Мексикой благодаря этому решению, упал уровень насильственных преступлений. Это можно объяснить тем, что декриминализация производства и распространения каннабиса ведет к сокращению преступлений на рынках, контролируемых мексиканскими организациями.

Только медицинский каннабис разрешен в штатах Аризона, Арканзас, Делавер, Флорида, Гавайи, Монтана, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мехико, Род-Айленд, Коннектикут, Иллинойс, Мичиган.

Темно-зеленым цветом обозначены страны с полностью законным использованием каннабиса, салатовым - с только медицинским использованием, красным - полный запрет (инфографика: cannareporter.eu)

В целом по состоянию на февраль 2023 года каннабис полностью или частично легализован в 40 странах мира. Среди них также Австралия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, Франция, Италия, Германия и ряд стран Африки.

Например, в Австралии основания для назначения медицинского каннабиса не отличаются от планирующих вводить в Украине. Однако некоторая разница состоит в том, что врач может выписать рецепт при патологиях, отличных от указанных.

Германия работает по такой системе: рецепт может быть предназначен для любого заболевания, не имеющего стандартного лечения, или стандартное лечение не может быть использовано из-за реакции или на основе конкретного состояния пациента.