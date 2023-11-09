Легализация медицинского каннабиса в Украине. В каких странах уже узаконена марихуана
В Украине уже в этом месяце могут принять законопроект, легализующий медицинский каннабис. Дискуссия по этой теме началась еще летом, когда президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать инициативу. Во многих странах мира этот вопрос уже урегулирован.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материалы узкоспециализированного медиа Canna Reporter рассказывает, как медицинский каннабис "работает" за границей.
Уругвай
Первая страна в мире, которая легализовала марихуану в медицинских целях - это Уругвай. Это произошло в 2014 году. С тех пор лица старше 18 лет могут приобрести его только в официальных органах, предварительно зарегистрировавшись в специальной базе данных.
Власти Уругвая освободили покупку каннабиса от налогов, оставив только налог на добавленную стоимость для продажи. Это было сделано для сохранения конкурентоспособности цен по сравнению с черным рынком. Таким образом, государство мало что заработает на продаже марихуаны, однако снизит риски.
Канада
Следующей в 2018 году стала Канада, где сначала разрешили медицинский каннабис, а впоследствии и рекреационный. Все провинции и территории страны (так называются канадские единицы устройства) имеют разные законы, поэтому условия использования каннабиса зависят от того, где именно находятся канадцы.
Сначала в государстве появились растительные масла, семена, соцветия и сами растения марихуаны. Впоследствии в продажу были введены пищевые продукты и концентраты. А вот косметические продукты и кремы запретили реализовывать.
Лекарство с содержанием медицинского каннабиса продают в такой же форме, как и другие медицинские средства (фото: nta.ua)
Нидерланды
Конечно, нельзя не упомянуть Нидерланды. Может сложиться заблуждение о том, что в этой стране все наркотики полностью разрешены, но это не так. Легальная марихуана входит в состав пяти медицинских препаратов, и отпускают ее только в аптеках по специальным рецептам.
Один человек может хранить не более пяти граммов каннабиса. Выращивание растений запрещено законом. Так, если нидерландец приобретет марихуану где-нибудь, кроме аптеки, это означает существование развитого "черного рынка" в государстве.
Португалия
В Португалии декриминализировали все наркотические вещества, что не привело к увеличению уровня употребления или иных последствий. Так правительство решило бороться с употреблением тяжелых наркотиков.
В результате в Португалии упал уровень заражений ВИЧ, смертности от передозировки наркотиков и потребления синтетической марихуаны.
США
Известно, что от штата к штату различаются законы. Поэтому в целом хранение и употребление марихуаны запрещено, но легализовано в ряде штатов с целью отдыха: Калифорния, Аляска, Вашингтон, Невада, Колорадо, Орегон, Мэн, Массачусетс.
В штатах, граничащих с Мексикой благодаря этому решению, упал уровень насильственных преступлений. Это можно объяснить тем, что декриминализация производства и распространения каннабиса ведет к сокращению преступлений на рынках, контролируемых мексиканскими организациями.
Только медицинский каннабис разрешен в штатах Аризона, Арканзас, Делавер, Флорида, Гавайи, Монтана, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мехико, Род-Айленд, Коннектикут, Иллинойс, Мичиган.
Темно-зеленым цветом обозначены страны с полностью законным использованием каннабиса, салатовым - с только медицинским использованием, красным - полный запрет (инфографика: cannareporter.eu)
В целом по состоянию на февраль 2023 года каннабис полностью или частично легализован в 40 странах мира. Среди них также Австралия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, Франция, Италия, Германия и ряд стран Африки.
Например, в Австралии основания для назначения медицинского каннабиса не отличаются от планирующих вводить в Украине. Однако некоторая разница состоит в том, что врач может выписать рецепт при патологиях, отличных от указанных.
Германия работает по такой системе: рецепт может быть предназначен для любого заболевания, не имеющего стандартного лечения, или стандартное лечение не может быть использовано из-за реакции или на основе конкретного состояния пациента.
Раньше мы объясняли, почему медицинский каннабис - это лекарственное средство и кому он нужен.
Читайте также, как в Украине планируется бороться с "черным рынком" сбыта марихуаны.