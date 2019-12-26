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Ледяной кратер на Марсе: орбитальный зонд сделал потрясающий снимок

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 11:33
Ледяной кратер на Марсе: орбитальный зонд сделал потрясающий снимок
На Марсе сняли ледяной кратер (фото из открытых источников)

В сети показали удивительный снимок кратера на Марсе, заполненного льдом

На Марсе запечатлили потрясающий вид кратера, который полностью заполнен льдом. Его ширина составляет семь километров. Снимок был сделан с помощью орбитального зонда Trace Gas Orbiter, сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).

Фотографию сделали еще ранним утром 26 октября. Солнечный свет осветил тогда залежи льда, которые находились в кратере. Именно благодаря солнечному свету фото стало таким ярким. Лед покрывает полностью все дно кратера и его стенки, а также частично находится за его пределами.

Ледяной кратер на Марсе: орбитальный зонд сделал потрясающий снимокЛедяной кратер на Марсе (фото: ESA)

Отметим, что зонд Trace Gas Orbiter был разработан ESA специально для программы "Экзо Марс". Ученые запустили аппарат в марте 2016 года, а уже в октябре он опустился на поверхность Марса. Зонд был разработан для того, чтобы исследовать незначительные газовые составляющие, которые могут присутствовать в атмосфере Марса.

Ранее мы рассказывали о том, что ученый назвал дату конца света и объяснил, почему это связано с загадочной планетой Нибиру.

Кроме того, мы сообщали о том, что ученые NASA обнаружили в космосе планету-двойника Земли.

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