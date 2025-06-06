Леді Гага у другому сезоні "Венздей": кого зіграє та коли з'явиться в серіалі

Чим вразить другий сезон "Венздей"

Нові серії вийдуть у дві хвилі. Перші епізоди покажуть 6 серпня, а решту - 3 вересня. Перший епізод отримав назву “Here We Woe Again” і був знятий Тімом Бертоном.

До основного акторського також увійшли Кетрін Зета-Джонс, Фред Армісен і Луїс Гусман. З нових приєдналися Стів Бушемі, Біллі Пайпер, Іві Темплтон та Ноа Тейлор.

Актори серіалу "Венздей" (скриншот)

За офіційним синопсисом, героїня Ортеги повертається до Академії Невермор, де їй доведеться зіштовхнутися зі старими та новими ворогами, а також непростими випробуваннями.

До всього вона мусить балансувати між родиною, друзями та розкриттям нової таємниці.

Яким буде 2 сезон "Венздей" (скриншоти)

У 6-хвилинному фрагменті до прем’єри глядачі дізналися, що Венздей досліджуватиме свої надприродні здібності.

Колись завдяки своєму дару вона змогла викрити небезпечного серійного вбивцю. Проте, схоже, у силах є побічний ефект.



Кого зіграє Леді Гага

Відома співачка також взяла участь у зйомках. Ще після виходу першого сезону мережа вибухнула естетичними едітами та челенджами під її пісню "Bloody Mary", яка завдяки TikTok отримала нове життя.

Відтак шоуранери запросили зірку долучитися до серіалу. Під час Tudum Ортега та Гага презентували новий сезон та розкрили особистість героїні артистки.

Так, вона втілить Розаліну Ротвуд - викладачку Академії Невермор, яка спеціалізується на темних мистецтвах.

Відомо, що цей персонаж з’явиться у другій половині сезону вже у вересні.



"Вона така мила, спокійна й добра. Це дивує. Від неї завжди можна очікувати чогось неочікуваного, але головне - завжди щирість і щедрість", - коментувала співпрацю Дженна.

Раніше вона також розповідала, як на знімальному майданчику готувалися до появи Леді Гаги. Такі умови не створювали навіть для акторів основного складу.