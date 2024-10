Ледь не втратила життя: Дженніфер Лопес вперше висловилася про болісний розрив з Аффлеком

Так, Дженніфер зізналася, що вчиться жити на самоті після того, як знову стала вільною.

"Ти маєш бути здоровою. Ти маєш бути повноцінною, якщо хочеш кращого. Ти маєш бути гарна сама по собі. Я думала, що навчилася цього, але це було не так. А потім, цього літа, мені довелося сказати: "Мені потрібно виїхати і бути самостійною. Я хочу довести собі, що я можу це зробити", - розповіла співачка.

Лопес зізналася, що не відчуває жалю з приводу свого рішення.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

"Ні на мить. Але це не означає, що я ледь не втратила себе", - зазначила співачка.

Вона підкреслила, що зараз не зацікавлена у нових стосунках.

Розрив із Беном зірка описала як "надзвичайно важкий" і сумний, і зізналася, що почувалася "самотньою, розгубленою та наляканою", але цей досвід залишиться важливим життєвим уроком для неї назавжди.

"Тепер я розумію це набагато глибше, що не означає, що я не робитиму помилок у майбутньому... Робота полягає в тому, щоб розібратися в собі. Це вивчення своїх почуттів і систем переконань, які ми маємо щодо себе і які змушують нас робити певний вибір і створювати певні моделі в нашому житті", - пояснила Джей Ло.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Дженніфер також зазначила, що вперше говорить про це додавши: "Знаєте що? Для людей, які є романтиками, люблять стосунки і хочуть постаріти з кимось, ми думаємо: "Я повинна мати це, щоб бути цілісною і щасливою". А це не так".

Говорячи про негативні коментарі з приводу розлучення, вона зазначає, що здатна з цим справлятися, хоча визнає, що не "зроблена зі сталі", оскільки іноді такі слова можуть завдати болю.

Розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

20 серпня у документах Вищого суду Лос-Анджелеса з'явилася інформація про те, що співачка подала на розлучення. Чутки про проблеми в їхньому шлюбі почали поширюватися ще у травні 2024 року.

Лопес багато подорожувала, просуваючи свій новий фільм "Атлас" і готуючись до щорічного балу Met Gala. У цей час Аффлек залишався в Лос-Анджелесі, знімаючись у фільмі "Розплата 2". Хоча навесні пара кілька разів з'являлася разом на публічних заходах, уже тоді було помітно, що їхні стосунки перебувають у кризі. Друзі стверджували, що Дженніфер і Бен мають занадто різні характери.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Літо подружжя провело на відстані тисяч кілометрів один від одного. Дженніфер відзначила свій 55-й день народження в Нью-Йорку, тоді як Бен залишався в Лос-Анджелесі більшу частину часу.

У червні вони виставили на продаж свій особняк у Беверлі-Гіллз, у якому жили з 2023 року. У липні Аффлек купив новий будинок у Лос-Анджелесі.

Однією з причин розбіжностей стало різне ставлення до публічності. Лопес прагнула зробити їхні стосунки більш відкритими. У 2024 році вона випустила документальний фільм "The Greatest Love Story Never Told", в якому представила свій новий альбом "This Is Me... Now".

У ньому Аффлек згадував, що вони з Лопес намагаються знайти компроміс в її бажанні більше ділитися подробицями їхнього особистого життя.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Цікаво, що, за даними різних джерел, пара не підписувала шлюбний договір, що означає, що все, що вони заробили за два роки шлюбу, є їхньою спільною власністю.

Таким чином колишнє подружжя має розділити значні статки.

Упродовж кількох місяців колишні намагаються дійти мирової угоди, і, за словами джерел, їхні переговори стають дедалі напруженішими: настільки, що вони припинили спілкування напряму і тепер спілкуються виключно через своїх адвокатів.