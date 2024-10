Едва не лишилась жизни: Дженнифер Лопес впервые высказалась о болезненном разрыве с Аффлеком

Так, Дженнифер призналась, что учится жить в одиночестве после того, как снова стала свободной.

"Ты должна быть здорова. Ты должна быть полноценной, если хочешь лучшего. Ты должна быть хороша сама по себе. Я думала, что научилась этому, но это было не так. А потом, этим летом, мне пришлось сказать: "Мне нужно уехать и быть самостоятельной. Я хочу доказать себе, что я могу это сделать", - рассказала певица.

Лопес призналась, что не испытывает сожаления по поводу своего решения.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

"Ни на мгновение. Но это не значит, что я едва не потеряла себя", - отметила певица.

Она подчеркнула, что сейчас не заинтересована в новых отношениях.

Разрыв с Беном звезда описала как "чрезвычайно тяжелый" и печальный, и призналась, что чувствовала себя "одинокой, растерянной и напуганной", но этот опыт останется важным жизненным уроком для нее навсегда.

"Теперь я понимаю это гораздо глубже, что не означает, что я не буду делать ошибок в будущем... Работа заключается в том, чтобы разобраться в себе. Это изучение своих чувств и систем убеждений, которые мы имеем в отношении себя и которые заставляют нас делать определенный выбор и создавать определенные модели в нашей жизни", - объяснила Джей Ло.

Дженнифер также отметила, что впервые говорит об этом, добавив: "Знаете что? Для людей, которые являются романтиками, любят отношения и хотят состариться с кем-то, мы думаем: "Я должна иметь это, чтобы быть целостной и счастливой". А это не так ".

Говоря о негативных комментариях по поводу развода, она отмечает, что способна с этим справляться, хотя признает, что не "сделана из стали", поскольку иногда такие слова могут причинить боль.

Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

20 августа в документах Высшего суда Лос-Анджелеса появилась информация о том, что певица подала на развод. Слухи о проблемах их брака начали распространяться еще в мае 2024 года.

Лопес много путешествовала, продвигая свой новый фильм "Атлас" и готовясь к ежегодному балу Met Gala. В это время Аффлек оставался в Лос-Анджелесе, снимаясь в фильме "Расплата 2". Хотя весной пара несколько раз появлялась вместе на публичных мероприятиях, уже тогда было заметно, что их отношения находятся в кризисе. Друзья утверждали, что Дженнифер и Бен носят слишком разные характеры.

Лето супруги провели на расстоянии тысяч километров друг от друга. Дженнифер отметила свой 55-й день рождения в Нью-Йорке, в то время как Бен оставался в Лос-Анджелесе большую часть времени.

В июне они выставили на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз, где жили с 2023 года. В июле Аффлек купил новый дом в Лос-Анджелесе.

Одной из причин разногласий стало разное отношение к публичности. Лопес стремилась сделать их отношения более открытыми. В 2024 году она выпустила документальный фильм The Greatest Love Story Never Told, в котором представила свой новый альбом This Is Me... Now.

В нем Аффлек вспоминал, что они с Лопесом пытаются найти компромисс в ее желании больше делиться подробностями их личной жизни.

Интересно, что, по данным разных источников, пара не подписывала брачный договор, что означает, что все, что они заработали за два года брака, является их общей собственностью.

Таким образом бывшие супруги должны разделить значительное состояние.

В течение нескольких месяцев бывшие пытаются прийти к мировому соглашению, и, по словам источников, их переговоры становятся все более напряженными: настолько, что они прекратили общение напрямую и теперь общаются исключительно из-за своих адвокатов.