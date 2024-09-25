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Лопес і Аффлек не можуть продати спільну нерухомість: у чому причина

Середа 25 вересня 2024 18:32
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Лопес і Аффлек не можуть продати спільну нерухомість: у чому причина Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розлучаються (Фото: Getty Images)
Автор: Любов Блажко

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес, які продовжують шлюборозлучний процес, зіштовхнулися з труднощами, пов'язаними з продажем нерухомості. Угода зірвалася вже майже на фінішному етапі через поважну причину.

Що про це відомо, розповідає РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Page Six.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не можуть продати маєток

Зірки мали продати свій спільний сімейний маєток за 68 мільйонів доларів, але угода зірвалася в останній момент і наразі знаходиться в замороженому стані.

Нерухомість хотіла купити пара з Нью-Джерсі, яка запропонувала за неї 64 мільйони доларів. Проте у них сталося горе - пішов з життя член їхньої родини, і після цього подружжя вирішило призупинити домовленість.

У джерелі також зазначається, що коли щось іде не так із продажем нерухомості, вона перестає бути предметом контракту та виставляється на продаж повторно. Однак, попри відмову, потенційні покупці, про яких згадувалося раніше, все ще зацікавлені в угоді, і вона таки може відбутися пізніше.

Лопес і Аффлек не можуть продати спільну нерухомість: у чому причинаДженніфер Лопес і Бен Аффлек подали на розлучення (фото: Getty Images)

Спільний маєток Бен і Дженніфер придбали у травні минулого року. Нерухомість обійшлася їм майже в 61 мільйон доларів, і вони шукали її близько року. Після купівлі зірки вклали ще кілька мільйонів у ремонт.

У момент продажу знаменитостям потрібно буде заплатити податок на дім у розмірі 5,25%, а також чималу комісію рієлторам.

Коли продаж таки відбудеться, це означатиме важливий поділ активів колишніх закоханих на суму понад 550 мільйонів доларів, оскільки вони не складали шлюбного контракту. Активи Дженніфер становлять близько 400 мільйонів, а Аффлека - 150 мільйонів доларів.

Особняк має 12 спалень і 24 ванні кімнати, а ще - гостьовий будинок, двокімнатну вартову, будинок наглядача і гараж, розрахований на 12 автомобілів. У списку зручностей також - бар, домашній спортзал, боксерський ринг, баскетбольний та піклбольний майданчики, а також паркування на майже 100 машин.

Лопес і Аффлек не можуть продати спільну нерухомість: у чому причинаПара пішла під вінець влітку 2022 (фото: Getty Images)

Раніше оточення, близьке до Аффлека і Лопес, заявляло, що саме Бен хотів придбати цю нерухомість, а Дженніфер погодилася на це, щоб не сперечатися з ним.

При цьому дизайн особняка певною мірою не відповідав смакам співачки, оскільки вона, як відомо, полюбляє більш європейську, іспанську та романтичну атмосферу.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зіграли весілля у липні 2022 року. У липні цього року стало відомо про їхнє розлучення.

Вони вдруге возз'єдналися після того, як планували одружитися ще на початку 2000-х років. Тоді пара мала романтичні стосунки та планувала весільну церемонію, проте на заваді стала низка певних обставин, які не дали їм бути разом.

Лопес і Аффлек не можуть продати спільну нерухомість: у чому причинаПара намагається продати спільне майно (фото: Getty Images)

Після возз'єднання влітку 2022 року обоє заявили, що багато чого для себе зрозуміли й готові будувати стосунки "з новим підходом та іншими поглядами на життя". Проте, на жаль, їхні плани щодо довгого і щасливого спільного союзу зруйнувалися.

Нещодавно Лопес назвала офіційну причину розлучення з Беном Аффлеком.

Також ми писали, що Лопес підозрюють в алкогольній залежності.

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