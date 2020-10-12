Лечит почки и укрепляет сердце: самый полезный орех в Украине

Диетолог назвал самый полезный орех в Украине (Фото: pixabay.com)

Диетолог рассказал о целебных свойствах этого ореха и сделал предупреждение

Самый полезный орех в Украине – это грецкий. Он обладает уникальными свойствами, в нем содержится много витаминов, полинасыщенных жиров Омега 3 и Омега 6. В грецком орехе лечебная даже перепонка – из нее изготавливают настойки, а скорлупу можно измельчить и сделать брикеты для отопления.

Наличие очень полезных жиров Омега 3 и Омега 6 позволяет делать из грецких орехов масло и использовать их в косметической продукции. Об этом рассказал диетолог Александр Кущ для издания "Сегодня".

Как рассказал специалист, в грецких орехах содержится много железа, которое поможет побороть анемию. Наличие магния и калия благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и поддержит работу сердца. Высокое содержание йода поможет наладить работу щитовидной железы.

Однако медики предупреждают, что принимать грецкие орехи нужно с осторожностью.

"Орехи, при всей их пользе, это достаточно тяжелый продукт, в первую очередь тяжелый для нашей поджелудочной железы, потому что там очень большое количество белка. К слову сказать, белка, там столько же, сколько и в мясе", - рассказал диетолог.

Он отметил, что в день можно съедать не более четырех орехов. Самое оптимальное – запивать их обычной водой, так орехи лучше будут усваиваться в организме.

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