Лікує нирки і зміцнює серце: самий корисний горіх в Україні

Дієтолог назвав самий корисний горіх в Україні (Фото: pixabay.com)

Дієтолог розповів про цілющі властивості цього горіха і зробив попередження

Самий корисний горіх в Україні – це грецький. Він володіє унікальними властивостями, в ньому міститься багато вітамінів, полінасичених жирів Омега 3 та Омега 6. У волоському горісі лікувальна навіть перетинка – з неї виготовляють настоянки, а шкаралупу можна подрібнити та зробити брикети для опалення.

Наявність дуже корисних жирів Омега 3 та Омега 6 дозволяє робити з волоських горіхів масло і використовувати їх в косметичній продукції. Про це розповів дієтолог Олександр Кущ для видання "Сьогодні".

Як розповів фахівець, у волоських горіхах міститься багато заліза, яке допоможе подолати анемію. Наявність магнію і калію сприятливо впливає на серцево-судинну систему і підтримає роботу серця. Високий вміст йоду допоможе налагодити роботу щитоподібної залози.

Проте медики попереджають, що приймати волоські горіхи потрібно з обережністю.

"Горіхи, при всій їх користі, це досить складний продукт, в першу чергу важкий для нашої підшлункової залози, тому що там дуже велика кількість білка. До слова сказати, білка, там стільки ж, скільки й в м'ясі", - розповів дієтолог.

Він зазначив, що в день можна з'їдати не більше чотирьох горіхів. Найоптимальніше – запивати їх звичайною водою, так горіхи краще будуть засвоюватися в організмі.

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