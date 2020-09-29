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Очень опасно для здоровья: почему нельзя пить алкоголь перед сном

Вторник 29 сентября 2020 22:31
Очень опасно для здоровья: почему нельзя пить алкоголь перед сном
Алкоголь перед сном сильно вредит здоровью (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Эксперты объяснили, как алкоголь перед сном вредно воздействует на организм человека

Употребление алкогольных напитков перед сном очень опасно для здоровья человека. Специалисты категорически не рекомендуют пить алкоголь поздно вечером, так как последствия могут быть необратимыми.

Многие люди употребляют алкогольные напитки поздно вечером или перед сном и даже иногда используют их в качестве расслабляющего и снотворного средства. Однако эксперты утверждают, что влияние алкоголя на организм сильно мешает человеку восстанавливать энергию во время сна. Об этом пишет издание Express.

Выяснилось, что мозг под воздействием алкоголя не может полностью расслабиться и это часто приводит к тяжелому пробуждению. Кроме того, есть еще одна причина, по которой алкоголь мешает здоровому сну – это обезвоживание. Один бокал вина перед сном приводит к потере 800 мл жидкости за ночь. Кофе в сочетании с алкоголем перед сном этот эффект может только усиливать, будьте осторожны.

Для того чтобы восстановить баланс жидкости, можно принять на ночь подсоленную воду, которая компенсирует потери натрия. Также полезными станут фрукты с большим количеством калия, например, один сочный киви.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты составили список самых полезных алкогольных напитков.

А также рассказывали о том, что названы привычки, которые убивают здоровье человека сильнее, чем алкоголь и курение.

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