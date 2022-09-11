Лечили больше месяца: енотика, которого спасли бойцы ГСЧС, выпустили на волю

Енотовидная собака, которую бойцы ГСЧС спасли в городе Беляевка под Одессой в начале августа и передали в зоопарк ветеринарам для лечения, теперь полностью поправилась, и животное выпустили на волю в дикую природу.

Об этом рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков в своем Facebook .

Это млекопитающее семейства псовых тогда попало в очень опасную ситуацию - застряло между досками в заборе на пруду на базе отдыха "Пристань", и могло задохнуться. Местный рыбак 3 августа заметил зверька в беде и вызвал спасателей, которые на лодке подплыли к бедолаге и достали обессиленного щенка из такого "капкана". Бойцы ГСЧС тогда показали фото, как проходила операция по спасению "енотика".

Енотовидная собака была в тяжелом состоянии, были травмы и раны в районе головы и таза.

Бойцы ГСЧС спасли енотовидную собаку и передали ветеринарам (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ветеринары оказали зверьку медицинскую помощь, после чего он проходил реабилитацию в Одессе в зверинце.

Когда же пушистику стало лучше и все травмы были залечены, оставлять его в зоопарке не было необходимости, поэтому было решено выпустить животное в привычную среду обитания.

Енотовидная собака поправляла здоровье в Одесском зоопарке (фото: bilyayivka.city)

Когда раны залечились, енотовидную собаку выпустили на волю (фото: facebook.com/zmeybelyakov)

"Мы оставляем в зоопарке животных только в тех случаях, когда оно уже не может жить в природе, например птица без крыла. Этот самец собаки сможет жить дальше в дикой природе", - объяснил Беляков, передает "Біляївка.City".

Уточняется, что енотовидная собака находилась под осмотром ветеринаров больше месяца. Сейчас он снова на природе на воле.

Видео: спасенную на пруду в Беляевке енотовидную собаку после лечения выпустили в природу