ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лечили больше месяца: енотика, которого спасли бойцы ГСЧС, выпустили на волю

Новина українською →
Одесская область, Воскресенье 11 сентября 2022 18:29
Лечили больше месяца: енотика, которого спасли бойцы ГСЧС, выпустили на волю Коллаж РБК-Украина: прославившуюся после своего спасения енотовидную собаку вернули в природу
Автор: Владимир Костырин

Енотовидная собака, которую бойцы ГСЧС спасли в городе Беляевка под Одессой в начале августа и передали в зоопарк ветеринарам для лечения, теперь полностью поправилась, и животное выпустили на волю в дикую природу.

Об этом рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков в своем Facebook.

Это млекопитающее семейства псовых тогда попало в очень опасную ситуацию - застряло между досками в заборе на пруду на базе отдыха "Пристань", и могло задохнуться. Местный рыбак 3 августа заметил зверька в беде и вызвал спасателей, которые на лодке подплыли к бедолаге и достали обессиленного щенка из такого "капкана". Бойцы ГСЧС тогда показали фото, как проходила операция по спасению "енотика".

Енотовидная собака была в тяжелом состоянии, были травмы и раны в районе головы и таза.

Лечили больше месяца: енотика, которого спасли бойцы ГСЧС, выпустили на волюЛечили больше месяца: енотика, которого спасли бойцы ГСЧС, выпустили на волюЛечили больше месяца: енотика, которого спасли бойцы ГСЧС, выпустили на волю

Бойцы ГСЧС спасли енотовидную собаку и передали ветеринарам (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ветеринары оказали зверьку медицинскую помощь, после чего он проходил реабилитацию в Одессе в зверинце.

Когда же пушистику стало лучше и все травмы были залечены, оставлять его в зоопарке не было необходимости, поэтому было решено выпустить животное в привычную среду обитания.

Лечили больше месяца: енотика, которого спасли бойцы ГСЧС, выпустили на волю

Енотовидная собака поправляла здоровье в Одесском зоопарке (фото: bilyayivka.city)

Лечили больше месяца: енотика, которого спасли бойцы ГСЧС, выпустили на волюЛечили больше месяца: енотика, которого спасли бойцы ГСЧС, выпустили на волю

Когда раны залечились, енотовидную собаку выпустили на волю (фото: facebook.com/zmeybelyakov)

"Мы оставляем в зоопарке животных только в тех случаях, когда оно уже не может жить в природе, например птица без крыла. Этот самец собаки сможет жить дальше в дикой природе", - объяснил Беляков, передает "Біляївка.City".

Уточняется, что енотовидная собака находилась под осмотром ветеринаров больше месяца. Сейчас он снова на природе на воле.

Видео: спасенную на пруду в Беляевке енотовидную собаку после лечения выпустили в природу

Напомним, ранее в сети появилось видео, как в Киеве патрульные остановили движение на оживленной дороге, чтобы пропустить утят.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса животные
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь