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Лікували понад місяць: єнотика, якого врятували бійці ДСНС, випустили на волю

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Одеська область, Неділя 11 вересня 2022 18:29
Лікували понад місяць: єнотика, якого врятували бійці ДСНС, випустили на волю Колаж РБК-Україна: єнотовидного собаку, що прославилася після свого порятунку, повернули в природу
Автор: Володимир Костирін

Єнотовидний собака, якого бійці ДСНС врятували у місті Біляївка під Одесою на початку серпня і передали в зоопарк ветеринарам для лікування, тепер повністю одужав, і тварину випустили на волю в дику природу.

Про це розповів директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков у своєму Facebook.

Цей ссавець сімейства псових тоді потрапив у дуже небезпечну ситуацію - застряг між дошками в паркані на ставку на базі відпочинку "Пристань", і міг задихнутися. Місцевий рибалка 3 серпня помітив звірка в біді та викликав рятувальників, які на човні підпливли до бідолахи і дістали знесиленого цуценя з такого "капкана". Бійці ДСНС тоді показали фото, як проходила операція з порятунку "єнотика".

Єнотовидний собака був у важкому стані, були травми та рани в районі голови і тазу.

Лікували понад місяць: єнотика, якого врятували бійці ДСНС, випустили на волюЛікували понад місяць: єнотика, якого врятували бійці ДСНС, випустили на волюЛікували понад місяць: єнотика, якого врятували бійці ДСНС, випустили на волю

Бійці ДСНС врятували єнотовидного собаку і передали ветеринарам (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ветеринари надали звірку медичну допомогу, після чого він проходив реабілітацію в Одесі у звіринці.

Коли ж пухнастику стало краще і всі травми були заліковані, залишати його в зоопарку не було необхідності, тому було вирішено випустити тварину у звичне середовище проживання.

Лікували понад місяць: єнотика, якого врятували бійці ДСНС, випустили на волю

Єнотовидний собака поправляв здоров'я в Одеському зоопарку (фото: bilyayivka.city)

Лікували понад місяць: єнотика, якого врятували бійці ДСНС, випустили на волюЛікували понад місяць: єнотика, якого врятували бійці ДСНС, випустили на волю

Коли рани залікувалися, єнотовидну собаку випустили на волю (фото: facebook.com/zmeybelyakov)

"Ми залишаємо в зоопарку тварин тільки в тих випадках, коли вони вже не можуть жити в природі, наприклад птах без крила. Цей самець собаки зможе жити далі в дикій природі", - пояснив Бєляков, передає" Біляївка.City".

Уточнюється, що єнотовидний собака перебував під оглядом ветеринарів понад місяць. Зараз він знову на природі на волі.

Відео: врятованого на ставку в Біляївці єнотовидного собаку після лікування випустили в природу

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, як у Києві патрульні зупинили рух на жвавій дорозі, щоб пропустити каченят.

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