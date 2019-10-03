Лазили руками в раны: освобожденный моряк рассказал о лечении в российской тюрьме

Самый младший из украинских пленных военнослужащих Андрей Эйдер рассказал, что когда он был ранен, то ему сделали операцию в Керчи. Потом в тюрьме его начали лечить тюремные врачи "Матросской тишины", которые могли полезть в открытую рану без дезинфекции и перчаток. Об этом 19-летний Андрей рассказал в интервью "Думской".

Он отметил, что в тюрьме была полная антисанитария. Последним у него зажило колено, когда Андрей находился Лефортове. При этом он отметил, что полностью еще не поправился, так как испытывает боли. В данное время он проходит реабилитацию в одесском госпитале.

Эйдер подчеркнул, что в российских тюрьмах очень плохое отношение к арестованным. Их не били, потому, что к украинским политзаключенным было приковано пристальное внимание. Но их мучили поездками в суды.

Андрей Эйдер (фото: РБК-Украина)

Утром их сажали в автозак и сразу же садили в "стакан" - узкое место с решетками в машине. В суде их также рассаживали по маленьким камерам без окон и вентиляции вместе с обычными уголовниками.

По словам Эйдера, он общался со сослуживцами только в автозаках и в суде. Он также рассказал, что качество сухпаев, которые выдавали на весь день, было ужасным. Единственное что было нормлаьным, так это пакетик чая.

"Если ты не взял с собой из камеры воду, то считай, что воды у тебя не будет целый день", - рассказал Андрей.

Он также отмтеил, что им один раз в день наливали в одноразовый стаканчик из сухпая кипяток. И это была вся вода на день. Бывало так, что стаканчик был с трещинами, и тогда можно было остаться и вовсе без воды.

Эйдер также рассказал, что после суда его несколько раз обыскивали и отбирали то, что не положено иметь в камере. Это в первую очередь касалось телефонов.

Напомним, что Эйдер первое, что сделал после освобождение из плена - обручился со своей возлюбленной.