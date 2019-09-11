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Освобожденный украинский моряк рассказал о лечении в российском плену

Новости » Общество    11.09.2019 - 17:01
Освобожденный украинский моряк рассказал о лечении в российском плену
Фото: Андрей Эйдер (РБК-Украина)

По его словам, врачи не использовали стерильные перчатки при осмотре ран

Освобожденный украинский моряк катера "Бердянск" Андрей Эйдер рассказал, что его ранения пытались трогать без стерильных перчаток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Также он добавил, что не знает, должным ли образом его лечили после задержания.

"Я не могу как-то рассказывать, подобающе или неподобающе (меня лечили - редю), потому что до этого меня никто так не лечил. Но там даже были люди, которые могли, не надевая стерильных перчаток, лезть в мои ранения. Конечно, я им не давал этого делать. Но это было", - рассказал моряк.

По его словам, сначала он мог получить справки с "большой дракой" за них.

"Они если были, то какие-то не те. Потому что для суда, для других инстанций, чтобы доказать, что я - это я, а не нарушитель, нужны были справки", - рассказал Эйдер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что состояние здоровья 24 украинских моряков, которые вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.

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