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19-летний экс-узник Кремля сделал предложение своей девушке: она сказала "да"

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 14:59
19-летний экс-узник Кремля сделал предложение своей девушке: она сказала "да"
Фото: Андрей Эйдер (РБК-Украина)

Андрей Эйдер обручился со своей возлюбленной

Бывший узник Кремля - 19-летний моряк Андрей Эйдер, которого освободили в рамках обмена пленными 7 сентября, первое, что сделал на свободе - обручился со своей возлюбленной. Он признался девушке в любви и подарил ей обручальное кольцо. О том, что для него сейчас главное, он рассказал в передаче "Сніданок з 1+1".

Самый молодой из всех узников Кремля рассказал, что самое главное для него сейчас - это быть с близкими людьми. По его словам, в Лефортовской тюрьме он писал письма родным, но тюремщики правили их и вычеркивали из посланий слова "Слава Украине".

В ближайшее время он планирует заняться своим здоровьем, пройти полное медицинское обследование и вылечиться. Также скоро выйдет его сборник стихов. По словам парня, он даже в плену не оставлял писать их.

На странице в Facebook Андрея появилось фото его девушки с обручальным кольцом на пальце.

19-летний экс-узник Кремля сделал предложение своей девушке: она сказала &quot;да&quot;Фото: Девушка Андрея (Facebook)

Как мы ранее писали, соратники Зеленского показали, как вывозили пленных из Москвы (фото).

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