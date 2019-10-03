Лазили руками в рани: звільнений моряк розповів про лікуванні в російській в'язниці

Наймолодший з українських полонених військовослужбовців Андрій Эйдер розповів, що коли він був поранений, то йому зробили операцію в Керчі. Потім у в'язниці його почали лікувати тюремні лікарі "Матроської тиші", які могли полізти у відкриту рану без дезінфекції і рукавичок. Про це 19-річний Андрій розповів в інтерв'ю "Думської".

Він зазначив, що у тюрмі була повна антисанітарія. Останнім у нього зажило коліно, коли Андрій перебував Лефортові. При цьому він зазначив, що повністю ще не одужав, так як відчуває біль. В даний час він проходить реабілітацію в одеському госпіталі.

Эйдер підкреслив, що в російських в'язницях дуже погане ставлення до заарештованих. Їх не били, тому, що до українським політв'язням була прикута пильна увага. Але їх мучили поїздками в суди.

Андрій Эйдер (фото: РБК-Україна)

Вранці іх саджали в автозак і відразу ж садили в "склянку" - вузьке місце з решітками в машині. У суді також їх розсаджували по маленьких камерах без вікон і вентиляції разом із звичайними кримінальниками.

За словами Эйдера, він спілкувався з товаришами по службі тільки в автозаках і в суді. Він також розповів, що якість сухпаїв, які видавали на весь день, була жахливою. Єдине що було нормлаьным, так це пакетик чаю.

"Якщо ти не взяв з собою з камери воду, то вважай, що води у тебе не буде цілий день", - розповів Андрій.

Він також зазначив, що їм один раз на день наливали в одноразовий стаканчик з сухпайка окріп. І це була вся вода на день. Бувало так, що стаканчик був з тріщинами, і тоді можна було залишитися і зовсім без води.

Эйдер також розповів, що після суду його кілька разів обшукували і відбирали те, що не дозволено мати в камері. Це в першу чергу стосувалося телефонів.

Нагадаємо, що Эйдер перше, що зробив після звільнення з полону - заручився зі своєю коханою.