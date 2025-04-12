Лазарева субота 12 квітня: що не можна робити і народні прикмети

12 квітня 2025 року православні християни в Україні за новим стилем святкує Лазареву суботу. До кінця року залишається 263 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 12 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

12 квітня 2025 року віряни згадують чудо воскресіння Лазаря, близького друга Ісуса.

Згідно з Євангелієм, Лазар мешкав у Віфанії, що неподалік Єрусалима, разом із родиною. Ісус часто бував у них у гостях. Якось Лазар тяжко занедужав. Коли Ісус дізнався про це, він вирушив до нього, однак приїхав надто пізно - Лазар уже чотири дні був у могилі.

Христос підійшов до гробниці, наказав відкотити камінь і промовив: "Лазарю, вийди!" І сталося диво - мертвий ожив і самостійно вийшов із гробу. Після цього Лазар прожив ще три десятиліття, служачи єпископом на острові Кіпр.

Це диво стало свідченням Божої сили - багато присутніх повірили в Ісуса як у Сина Божого. Суть Лазаревої суботи полягає в тому, щоб нагадати віруючим про силу віри, Божу любов і милосердя. А також про те, що лише Бог має владу над життям і смертю.

Фреска Джотто "Воскресіння Лазаря" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 12 квітня

У народних традиціях цей день наділений особливим значенням, і з ним пов'язано багато заборон, яких радять дотримуватись задля збереження духовної чистоти та поваги до святині.

Зокрема, вважається, що в цей день не слід займатися важкою фізичною працею вдома, особливо тією, що потребує значних зусиль, як-от прибирання, прання чи інші великі господарські справи.

Також небажано вирушати на риболовлю чи займатися забоєм домашньої худоби, оскільки це вважається порушенням тиші і поваги до створінь Божих.

Рукоділля, таке як шиття, в’язання, вишивання або інші подібні заняття, теж під забороною, адже ці дії символізують буденність і відволікають від духовних роздумів.

Не варто гучно веселитися, влаштовувати галасливі застілля, святкування або заходи з музикою, оскільки цього дня переважає спокійна, зосереджена атмосфера.

Вважається великим гріхом уживати алкогольні напої, оскільки це може призвести до нестриманості й затьмарити думки у важливий духовний день.

Народні прикмети і традиції 12 квітня

Ясна й суха погода обіцяла щедрий урожай фруктів, а сильний вітер - буремне літо.

Якщо раптово вдаряв мороз, чекали рясного врожаю пшениці.

Павутиння у повітрі віщувало спекотне літо.

Багато сережок на вербі - до врожайного року.

Тиша й штиль 12 квітня вважались добрим знаком.

Цвітіння черешні означало час сіяти буряк і кукурудзу, а мати-й-мачуха - садити картоплю.

У кого День ангела 12 квітня

12 квітня День ангела відзначають:

Василь

Давид

Іван

Ісаак

Сергій

Марія

Люди, які народилися 12 квітня, мають талісманом малахіт. Цей камінь традиційно вважається захисником мандрівників та дітей від неприємностей.