Лазарева суббота 12 апреля: что нельзя делать и народные приметы

12 апреля 2025 года православные христиане в Украине по новому стилю празднует Лазареву субботу. До конца года остается 263 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 12 апреля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

12 апреля 2025 года верующие вспоминают чудо воскресения Лазаря, близкого друга Иисуса.

Согласно Евангелию, Лазарь жил в Вифании, что недалеко от Иерусалима, вместе с семьей. Иисус часто бывал у них в гостях. Однажды Лазарь тяжело заболел. Когда Иисус узнал об этом, он отправился к нему, однако приехал слишком поздно - Лазарь уже четыре дня был в могиле.

Христос подошел к гробнице, приказал откатить камень и сказал: "Лазарь, выйди!" И произошло чудо - мертвый ожил и самостоятельно вышел из гроба. После этого Лазарь прожил еще три десятилетия, служа епископом на острове Кипр.

Это чудо стало свидетельством Божьей силы - многие присутствующие поверили в Иисуса как в Сына Божьего. Суть Лазаревой субботы заключается в том, чтобы напомнить верующим о силе веры, Божьей любви и милосердии. А также о том, что только Бог имеет власть над жизнью и смертью.

Фреска Джотто "Воскресение Лазаря" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 12 апреля

В народных традициях этот день наделен особым значением, и с ним связано много запретов, которых советуют придерживаться для сохранения духовной чистоты и уважения к святыне.

В частности, считается, что в этот день не следует заниматься тяжелым физическим трудом дома, особенно тем, что требует значительных усилий, например уборка, стирка или другие крупные хозяйственные дела.

Также нежелательно отправляться на рыбалку или заниматься забоем домашнего скота, поскольку это считается нарушением тишины и уважения к созданиям Божьим.

Рукоделие, такое как шитье, вязание, вышивание или другие подобные занятия, тоже под запретом, ведь эти действия символизируют обыденность и отвлекают от духовных размышлений.

Не стоит громко веселиться, устраивать шумные застолья, празднования или мероприятия с музыкой, поскольку в этот день преобладает спокойная, сосредоточенная атмосфера.

Считается большим грехом употреблять алкогольные напитки, поскольку это может привести к несдержанности и омрачить мысли в важный духовный день.

Народные приметы и традиции 12 апреля

Ясная и сухая погода обещала щедрый урожай фруктов, а сильный ветер - бурное лето.

Если внезапно ударял мороз, ждали обильного урожая пшеницы.

Паутина в воздухе предвещала жаркое лето.

Много сережек на иве - к урожайному году.

Тишина и штиль 12 апреля считались хорошим знаком.

Цветение черешни означало время сеять свеклу и кукурузу, а мать-и-мачеха - сажать картофель.

У кого День ангела 12 апреля

12 апреля День ангела отмечают:

Василий

Давид

Иван

Исаак

Сергей

Мария

Люди, которые родились 12 апреля, имеют талисманом малахит. Этот камень традиционно считается защитником путешественников и детей от неприятностей.