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Понты дешевые: Ани Лорак разочаровала фанатов

STYLERПерсоны    21.09.2019 - 09:45
Понты дешевые: Ани Лорак разочаровала фанатов
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак шокировала странным фото без головы

Исполнительница Ани Лорак неприятно удивила фанатов и нарвалась на гневную критику, опубликовав странное фото в социальной сети Instagram на своей странице.

Ани Лорак разместила фото, на котором она позирует перед камерой, однако на странном снимке видно лишь ее костюм. "На пути к себе лучшей. А как вы совершенствуетесь?" - подписала она.

Понты дешевые: Ани Лорак разочаровала фанатовАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фанатам данное фото совершенно не понравилось. К тому же, они посчитали подобную публикацию "дешевыми понтами":

  • Ну да, видно что совершенствуешься, "Прада-Милано" - понты дешевые.
  • Совершенствуетесь?
  • А вы знаете, что Лазарев собирается петь с Гагариной. Вы не ревнуете?
  • Что это за спасательный жилет "Титаника"?
  • А почему без головы фото?

Понты дешевые: Ани Лорак разочаровала фанатов

Ани Лорак (скриншот комментариев: instagram.com/anilorak)

Просто секси! Ани Лорак в одном халате соблазнила стройными ножками Как мужик стала! Ани Лорак неприятно удивила фанатов
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