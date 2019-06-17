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Лазарєв обматюкав Лободу: співачка вперше прокоментувала скандал

STYLERПерсони    17.06.2019 - 11:59
Лазарєв обматюкав Лободу: співачка вперше прокоментувала скандал
Лобода влаштувала сварку з Лазарєвим (колаж РБК-Україна)

Лобода різко висловилася про конфлікт з Лазарєвим

Світлана Лобода та Сергій Лазарєв вирішили влаштувати розборки за кулісами премії МУЗ-ТВ. Виконавець обматюкав українську зірку прямо на очах у колег. Лобода вирішила прокоментувати дану ситуацію, що й зробила в ході прямого ефіру в Instagram.

Фанати стверджують, конфлікт між виконавцями виник на ґрунті того, що артистка отримала статуетку як "краща співачка року". Лазарєв банально позаздрив. До того ж, Лобода отримала більше часу для свого виступу, ніж представник РФ на Євробаченні 2019.

Так, Лободі дали виконати цілих шість композицій на заході, а от сам Лазарєв через технічні проблеми продемонструвати свій номер не зміг.

Під час прямого ефіру у соцмережі артистка на запитання одного з користувачів відповіла: "Що у мене сталося з Лазарєвим? Ой, а нехай він розповість. Люди такі дивні і деколи так дивно себе поводять".

Лазарєв обматюкав Лободу: співачка вперше прокоментувала скандалЛобода прокоментувала сварку з Лазарєвим (фото: instagram.com/lobodaofficial)

До речі, деякі впевнені, що конфлікт між Лазарєвим і Лободою створений спеціально з метою залучення уваги до своєї творчості. Однак після даного інциденту Світлана відписалася від колеги в Instagram.

Раніше користувачі дорікнули Лободу в зайвій вазі та порадили займатися спортом.

Ми писали, що лідер групи Ramstein Тілль Ліндеманн, якого називають батьком молодшої доньки Світлани Лободи, зізнався співачці в своїх почуттях.

Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.

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