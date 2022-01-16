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Страшный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадры

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Воскресенье 16 января 2022 09:31
Страшный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадры Фото: Запрещенные снимки времен СССР (mirovich.media)
Автор: Светлана Мащенко

В сети всплыли запрещенные фото времен СССР, на которых показана правдивая жизнь без прикрас. Такие кадры точно бы не украсили передовицу газеты "Правда", ведь они олицетворяют настоящую правду жизни тех времен. Причем на снимках не голодные послевоенные годы, а якобы стабильное время брежневского "застоя" конца 1970-х.

Снимками поделился известный блогер Максим Мирович.

По словам блогера, это почти неизвестные фотоснимки фотографа из Сыктывкара (столица Республики Коми) Сергея Зиновьева.

"Запечатленное Сергеем на фото удручает - с его кадров на нас смотрит не "великая страна с ракетами и балетом" (о которой кричала пропаганда), а весьма бедная, отсталая и неразвитая страна с плохо выглядящими людьми", - пишет блогер.

Страшный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадрыСтрашный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадрыСтрашный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадрыСтрашный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадры

На кадрах можно увидеть тотальную нищету, людей, возраст которых определить очень сложно, "счастливое детство", деревянные бараки, убогие здания общепитов и других сооружений для "культурного отдыха".

Страшный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадрыСтрашный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадрыСтрашный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадрыСтрашный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадры

Люди тяжело работали каждый день, чтобы выживать. А по вечерам слушали в местном клубе "политинформацию" от пропагандистов, которые уверяли, что они живут в лучшей в мире стране.

Страшный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадрыСтрашный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадрыСтрашный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадрыСтрашный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадры

Все фото: mirovich.media

Ранее блогер также рассказал про запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одежду.

Также мы публиковали фото "совка" без ретуши, где можно увидеть правду тогдашней непростой жизни.

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