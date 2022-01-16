Страшный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадры

В сети всплыли запрещенные фото времен СССР, на которых показана правдивая жизнь без прикрас. Такие кадры точно бы не украсили передовицу газеты "Правда", ведь они олицетворяют настоящую правду жизни тех времен. Причем на снимках не голодные послевоенные годы, а якобы стабильное время брежневского "застоя" конца 1970-х.

По словам блогера, это почти неизвестные фотоснимки фотографа из Сыктывкара (столица Республики Коми) Сергея Зиновьева.

"Запечатленное Сергеем на фото удручает - с его кадров на нас смотрит не "великая страна с ракетами и балетом" (о которой кричала пропаганда), а весьма бедная, отсталая и неразвитая страна с плохо выглядящими людьми", - пишет блогер.

На кадрах можно увидеть тотальную нищету, людей, возраст которых определить очень сложно, "счастливое детство", деревянные бараки, убогие здания общепитов и других сооружений для "культурного отдыха".

Люди тяжело работали каждый день, чтобы выживать. А по вечерам слушали в местном клубе "политинформацию" от пропагандистов, которые уверяли, что они живут в лучшей в мире стране.

Все фото: mirovich.media