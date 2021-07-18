Лайфхаки для туристов: как правильно выбрать жилье для отдыха онлайн

Сезон отпусков в разгаре и многие сейчас занимаются планированием своих путешествий и поездок. Важными факторами для комфортного отдыха являются условия проживания – гостиница, база отдыха, хостелы, отель или частные квартиры. Это место станет домом для путешественника минимум на одну неделю и выбирать его нужно правильно.
Как правильно выбрать жилье для отдыха онлайн – читайте в нашем материале ниже.
Если вы планируете отдых с прогулками и экскурсиями, то жилье стоит искать рядом с достопримечательностями. Это может быть исторический центр города, поэтому важно обратить внимание на такие факторы:
Если вы будете отдыхать на пляже и собираетесь поменьше двигаться, то важными станут такие факторы:
Если вы хотите получить полный комплекс услуг с питанием и развлечениями для детей, то вам стоит выбирать гостиницу или туристическую базу отдыха с полным пансионом. Однако в таких номерах часто нет даже обычного чайника или микроволновки – вам придется питаться на территории гостиницы или посещать кафе.
Если вы отправляетесь исключительно за впечатлениями, то аренда квартиры поможет вам сэкономить на поездке. В таких квартирах есть кухня, где вы можете готовить самостоятельно, приглашать гостей или даже устраивать небольшие вечеринки.
Самое оптимальное время – после покупки билетов на нужные даты, так как вы можете пролететь с датой и временем приезда и отъезда. Если вы уверены в том, что билеты сможете найти на нужную дату, а поездка запланирована заранее железно – то можно и немного раньше.
Также стоит учитывать и другие важные факторы – сезонность и невозможность отменить бронь бесплатно. Не все сайты позволяют снять бронь после заказа или требуют возмещение средств – обычно это сумма в размере стоимости одних суток аренды.
Можно поставить бронь хоть за полгода, но есть вероятность, что ближе к дате отдыха цены на жилье поменяются.
Если у вас поездка с осмотром достопримечательностей, то не стоит бронировать недорогое жилье на окраинах или в пригороде. Разницу вы все равно потом потратите на транспорт, чтобы добраться до исторических объектов.
В отношении курортов у моря это правило действует немного по-другому. В городе жилье обычно дороже, а до пляжа – намного дальше. Если есть возможность поселиться в пригороде и поближе к морю – то стоит жилье поискать именно там. Тем более, что в таких местах обычно вода и пляжи чище, а вот людей намного меньше.
Прежде чем поставить бронь на жилье – поищите отзывы о нем, почитайте комментарии других туристов. Крупные порталы обычно размещают на странице жилья рейтинги, так как не все путешественники пишут комментарии, а ставят только оценки.
Не поленитесь проверить объявление о жилье на других порталах, сравните фотографии.
Проверьте, все ли есть необходимое в номерах или квартирах для вашего комфортного отдыха, задайте владельцу несколько вопросов о том, что есть в апартаментах, где они находятся и что есть рядом – это поможет вам избежать мошенников и сделать правильный выбор.
Напомним, ранее мы писали о том, как турфирмы обманывают путешественников.
А также рассказывали о том, какими методами пользуются мошенники на морских курортах при аренде жилья.