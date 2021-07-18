Лайфхаки для туристів: як правильно вибрати житло для відпочинку онлайн

Житло має відповідати типу вашого відпочинку

Якщо ви плануєте відпочинок з прогулянками та екскурсіями, то житло варто шукати поруч з пам'ятками. Це може бути історичний центр міста, тому важливо звернути увагу на такі фактори:

Розташування далеко від галасливих вулиць

Чистота району

Шумоізоляція

Піша доступність пам'яток

Розташування кафе і ресторанів поблизу

Якщо ви будете відпочивати на пляжі та збираєтеся менше рухатися, то важливими стануть такі фактори:

Відстань до пляжу, моря

Наявність басейну (якщо це готель)

Кондиціонер

Літня тераса або балкон

Віддаленість від жвавих трас

Готель або приватні квартири?

Якщо ви хочете отримати повний комплекс послуг з харчуванням і розвагами для дітей, то вам варто вибирати готель або туристичну базу відпочинку з повним пансіоном. Однак в таких номерах часто немає навіть звичайного чайника або мікрохвильовки – вам доведеться харчуватися на території готелю або відвідувати кафе.

Якщо ви відправляєтеся виключно за враженнями, то оренда квартири допоможе вам заощадити на поїздці. У таких квартирах є кухня, де ви можете готувати самостійно, запрошувати гостей або навіть влаштовувати невеликі вечірки.

Коли потрібно ставити бронь на житло

Найоптимальніший час - після покупки квитків на потрібні дати, оскільки ви можете пролетіти з датою і часом приїзду і від'їзду. Якщо ви впевнені в тому, що квитки зможете знайти на потрібну дату, а поїздка запланована заздалегідь – то можна і трохи раніше.

Також варто враховувати й інші важливі фактори - сезонність і неможливість скасувати бронь безкоштовно. Не всі сайти дозволяють зняти бронь після замовлення або вимагають відшкодування коштів – зазвичай це сума в розмірі вартості однієї доби оренди.

Можна поставити бронь хоч за пів року, але є ймовірність, що ближче до дати відпочинку ціни на житло поміняються.

Центр міста або передмістя

Якщо у вас поїздка з оглядом визначних пам'яток, то не варто бронювати недороге житло на околицях або в передмісті. Різницю ви все одно потім витратите на транспорт, щоб дістатися до історичних об'єктів.

Відносно курортів біля моря це правило діє трохи по-іншому. У місті житло зазвичай дорожче, а до пляжу – далеченько. Якщо є можливість оселитися в передмісті та ближче до моря – то варто житло пошукати саме там. Тим більше, що в таких місцях зазвичай вода і пляжі чистіше, а ось людей набагато менше.

Читайте відгуки

Перш ніж поставити бронь на житло – пошукайте відгуки про нього, почитайте коментарі інших туристів. Великі портали зазвичай розміщують на сторінці житла рейтинги, оскільки не всі мандрівники пишуть коментарі, а ставлять тільки оцінки.

Не полінуйтеся перевірити оголошення про житло на інших порталах, порівняйте фотографії.

Перевірте, чи все є необхідне в номерах або квартирах для вашого комфортного відпочинку, задайте власнику кілька питань про те, що є в апартаментах, де вони знаходяться і що є поруч – це допоможе вам уникнути шахраїв і зробити правильний вибір.