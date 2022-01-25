Эти лайфхаки помогут легко помыть жалюзи, не снимая их

Жалюзи - прекрасная альтернатива шторам. Их выбирают для кухни, спальни, офиса. Однако, жалюзи собирают пыль, на них оседает грязь, поэтому периодически им требуется качественная уборка.
Поэтому специалисты поделились 3 методами, которые помогут помыть жалюзи легко и даже не снимая их, пишет 5-Minute Crafts.
Кисточка для краски
Возьмите кисточку, смочите ее водой и расположите перпендикулярно к жалюзи. Затем вставьте щетку в жалюзи и вытрите пыль.
Это сделайте с каждой планкой и периодически мойте щетку.
Как легко помыть жалюзи, не снимая их (5minutecrafts)
Мойте губкой
Для этого метода возьмите 2 губки и сбоку каждой из них с помощью ножниц вырежьте широкие отверстия. Также возьмите кухонные щипцы и вставьте их в отверстия, которые вы сделали в губках.
После этого смочите губки и используйте их для очистки.
Вытирайте руками
Возьмите миску с водой и добавьте к ней 1 столовую ложку пищевой соды. Далее размешивайте воду, пока пищевая сода не растворится.
Наденьте перчатку и окуните руку в миску и чистите жалюзи, как на фото.
Как легко помыть жалюзи, не снимая их (5minutecrafts)
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