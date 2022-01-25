Ці лайфхаки допоможуть легко помити жалюзі, не знімаючи їх

Пензлик для фарби

Візьміть пензлик, змочіть його водою і розташуйте перпендикулярно до жалюзів. Потім вставте щітку в жалюзі та витріть пил.

Це зробіть з кожною планкою і періодично мийте щітку.

Як легко помити жалюзі, не знімаючи їх (5minutecrafts)

Мийте губкою

Для цього методу візьміть 2 губки та збоку кожної з них за допомогою ножиць виріжте широкі отвори. Також візьміть кухонні щіпки та вставте їх в отвори, які ви зробили в губках.

Після цього змочіть губки та використовуйте їх для очищення.

Як легко помити жалюзі, не знімаючи їх (5minutecrafts)

Витирайте руками

Візьміть миску з водою і додайте до неї 1 столову ложку харчової соди. Далі розмішуйте воду, поки харчова сода не розчиниться.

Одягніть рукавичку і занурте руку в миску та чистить жалюзі, як на фото.

Як легко помити жалюзі, не знімаючи їх (5minutecrafts)