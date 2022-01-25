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Эти лайфхаки помогут легко помыть жалюзи, не снимая их

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Вторник 25 января 2022 22:12
Эти лайфхаки помогут легко помыть жалюзи, не снимая их Как легко помыть жалюзи (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Жалюзи - прекрасная альтернатива шторам. Их выбирают для кухни, спальни, офиса. Однако, жалюзи собирают пыль, на них оседает грязь, поэтому периодически им требуется качественная уборка.

Поэтому специалисты поделились 3 методами, которые помогут помыть жалюзи легко и даже не снимая их, пишет 5-Minute Crafts.

Кисточка для краски

Возьмите кисточку, смочите ее водой и расположите перпендикулярно к жалюзи. Затем вставьте щетку в жалюзи и вытрите пыль.

Это сделайте с каждой планкой и периодически мойте щетку.

Эти лайфхаки помогут легко помыть жалюзи, не снимая их

Как легко помыть жалюзи, не снимая их (5minutecrafts)

Мойте губкой

Для этого метода возьмите 2 губки и сбоку каждой из них с помощью ножниц вырежьте широкие отверстия. Также возьмите кухонные щипцы и вставьте их в отверстия, которые вы сделали в губках.

После этого смочите губки и используйте их для очистки.

Эти лайфхаки помогут легко помыть жалюзи, не снимая ихКак легко помыть жалюзи, не снимая их (5minutecrafts)

Вытирайте руками

Возьмите миску с водой и добавьте к ней 1 столовую ложку пищевой соды. Далее размешивайте воду, пока пищевая сода не растворится.

Наденьте перчатку и окуните руку в миску и чистите жалюзи, как на фото.

Эти лайфхаки помогут легко помыть жалюзи, не снимая их

Как легко помыть жалюзи, не снимая их (5minutecrafts)

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