Лайфхак на роки. Як швидко та дешево відіпрати плями від ягід і фруктів

"Золоте" правило

Якщо на вашому одязі з'явилися будь-які плями, не забувайте основне правило - виводити їх слід якнайшвидше. Допоки сторонні речовини не встигли в’їстися у тканину.

Коли йдеться про плями від ягід і фруктів, то їх не варто одразу прати за допомогою мила, адже ягідний (фруктовий) сік під час контакту з його діючими речовинами може ще більше "закріпитися".

Окріп, і тільки він

Найшвидший та найдієвіший спосіб вивести плями від ягід і фруктів - окріп. Де б ви не перебували (вдома, на дачі, на відпочинку, в наметах на природі), під рукою завжди знайдеться вода. Для боротьби з плямами її слід закип'ятити.

Допоки вода нагрівається, підготуйте будь-яку глибоку посудину, що не боїться гарячих температур (каструля, миска тощо).

Після цього натягніть тканину з плямою над посудиною так, щоб вона провисала лише мінімально, а забруднена ділянка перебувала ближче до центру (інакше можна обпектися). Якщо під рукою є друшляк, тканину можна розмістити прямо в ньому.

Для виведення плями достатньо просто полити її крутим окропом. Після цього вона зникне і предмет одягу (рушник, скатертину і т. ін.) можна буде прати з іншими речами.

Слід пам'ятати, однак, що повністю замочувати одяг з плямою в окропі - не найкраща ідея. По-перше, пляма може "розповзтися" і стати ще більшою. По-друге, тканина може "сісти" або ж полиняти.

Якщо окропу під рукою не трапилось

Якщо для виведення плям закип'ятити воду з якихось причин ви не можете, варто спробувати скористатись іншими способами.

Лимон

За умови, що пляма від ягід невелика і ще не встигла в’їстися у тканину, зарадити може лимон. Забруднене місце потрібно протерти його соком, після чого пропрасувати через марлю або іншу тонку тканину.

Лимонна кислота з оцтом

Для виведення плям цим способом необхідно підготувати спеціальний розчин: 1 чайну ложку лимонної кислоти змішати з 2 чайними ложками оцту й розбавити 200 мл води.

Цією рідиною пляму (але не всю тканину повністю) необхідно залити, або ж "протерти". Після цього річ можна прати у звичайному режимі.

Сіль

Для виведення плями на забруднене місце потрібно насипати велику кількість солі та втерти її у тканину.

Залишатись на плямі сіль повинна впродовж щонайменше 15 хвилин. Після цього сіль необхідно прибрати, а одяг випрати у прохолодній воді.

Перекис водню й нашатирний спирт

Змішуємо перекис водню та нашатирний спирт (у рівних пропорціях) і наносимо на забруднене місце. Набираємось терпіння й чекаємо, доки речовини подіють і пляма зникне.

Після цього тканину варто прополоскати у воді за температури 30 градусів.

Важливо, що на кольорових речах цей спосіб краще не застосовувати - вони можуть зіпсуватися.

Якщо тканина кольорова, краще протерти забруднене місце розчином перекису водню з водою у пропорції 1:10. Потім одяг можна прати у звичайному режимі.

Якщо ягідні чи фруктові плями застарілі

Застарілі плями, особливо від ягід і фруктів, відіпрати набагато важче. Для цього варто підготувати розчин з 4 г лимонної кислоти та 40 г 95% етилового спирту.

Рідину потрібно підігріти на слабкому вогні, після чого замочити нею пляму та почекати її повного зникнення.

Після цього річ потрібно прополоскати у воді за температури 50 градусів.