Лайфхак на года. Как быстро и дешево отстирать пятна от ягод и фруктов

"Золотое" правило

Если на вашей одежде появились любые пятна, не забывайте основное правило - выводить их следует как можно быстрее. Пока посторонние вещества не успели въесться в ткань.

Когда речь идет о пятнах от ягод и фруктов, то их не стоит стирать с помощью мыла, ведь ягодный (фруктовый) сок при контакте с его действующими веществами может еще больше "закрепиться".

Кипяток, и только он

Самый быстрый и действенный способ вывести пятна от ягод и фруктов - кипяток. Где бы вы ни находились (дома, на даче, на отдыхе, в палатках на природе), под рукой всегда найдется вода. Для борьбы с пятнами ее следует вскипятить.

Пока вода нагревается, подготовьте любую глубокую посуду, не боящуюся горячих температур (кастрюля, миска и т. п.).

После этого натяните ткань с пятном над посудой так, чтобы она провисала только минимально, а загрязненный участок находился поближе к центру (иначе можно обжечься). Если под рукой есть дуршлаг, ткань можно разместить прямо в нем.

Для выведения пятна достаточно просто полить его крутым кипятком. После этого оно исчезнет и предмет одежды (полотенце, скатерть и т. п.) можно будет стирать с другими вещами.

Следует помнить, однако, что полностью замачивать одежду с пятном в кипятке - не самая лучшая идея. Во-первых, пятно может "расползтись" и стать еще больше. Во-вторых, ткань может "сесть" или же полинять.

Если кипятка под рукой не нашлось

Если для выведения пятен вскипятить воду по каким-либо причинам вы не можете, следует попробовать воспользоваться другими способами.

Лимон

При условии, что пятно от ягод невелико и еще не успело въесться в ткань, помочь может лимон. Загрязненное место нужно протереть его соком, после чего прогладить через марлю или другую тонкую ткань.

Лимонная кислота с уксусом

Для выведения пятен этим способом необходимо подготовить специальный раствор: 1 чайную ложку лимонной кислоты смешать с 2 чайными ложками уксуса и разбавить 200 мл воды.

Этой жидкостью пятно (но не всю ткань полностью) необходимо залить или же "протереть". После этого вещь можно стирать в обычном режиме.

Соль

Для выведения пятна на загрязненное место нужно насыпать большое количество соли и втереть его в ткань.

Оставаться на пятне соль должна не менее 15 минут. После этого соль необходимо убрать, а одежду постирать в прохладной воде.

Перекись водорода и нашатырный спирт

Смешиваем перекись водорода и нашатырный спирт (в равных пропорциях) и наносим на загрязненное место. Набираемся терпения и ждем, пока вещества подействуют и пятно исчезнет.

После этого ткань следует прополоскать в воде при температуре 30 градусов.

Важно, что на цветных вещах этот способ лучше не применять - они могут испортиться.

Если ткань цветная, лучше протереть загрязненное место раствором перекиси водорода с водой в пропорции 1:10. Затем одежду можно стирать в обычном режиме.

Если ягодные или фруктовые пятна застаревшие

Застаревшие пятна, особенно от ягод и фруктов, отстирать гораздо труднее. Для этого следует подготовить раствор из 4 г лимонной кислоты и 40 г 95% этилового спирта.

Жидкость нужно подогреть на слабом огне, после чего замочить им пятно и подождать полного исчезновения.

После этого вещь нужно прополоскать в воде при температуре 50 градусов.