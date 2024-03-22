Лайфхак для модниц: стилистка показала, как бюджетно воссоздать образ из новой коллекции Dior

Для модниц, которые хотят выглядеть стильно и при этом не тратить все деньги мира, идеальным выходом является воссоздание образов из коллекций топовых брендов. Тем более иногда это можно сделать очень бюджетно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Елену Шевченко в Instagram .

Как воссоздать стильный образ

"Рубашка, как у Doir, которую может создать абсолютно каждый. Для этого в белой рубашке выверните рукав и осторожно подверните воротник так, чтобы осталась стойка. Тогда наденьте рубашку на одну руку и застегните. Потом заправьте ее внутрь", - советует стилистка.

Шевченко добавляет, что в воссоздание образа она заменила брюки на юбку.

"Главный секрет в том, чтобы осторожно расправить рукав вдоль ноги, чтобы он не торчал. Также добавляю жемчуг и получаем образ, как в последних образах Dior", - говорит стилистка.

Чем особенная коллекция весна-лето от Christian Dior

Новую коллекцию Christian Dior Couture весна-лето 2024 характеризуют как сочетание простоты и роскоши, в то же время она имеет непринужденное чувство истории и современности.

В сдержанных нарядах использовали хлопчатобумажную ткань, а для более изысканных моделей - муаровую. Некоторая одежда является переосмыслением силуэтов Кристиана Диора 1950-х годов.

Образ из коллекции Christian Dior (скриншот)