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Лайфхак для автомобілістів, як швидко очистити лобове скло без "хімії"

Як швидко очистити лобове скло (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Подорожуючи на авто, можна у будь-який момент потрапити у несподівану ситуація. Наприклад, після зливи залишитись зі зламаними склоочисниками і при цьому не мати під руками хімічних засобів для очищення скла.

Про те, як швидко очистити лобове скло в автомобілі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Tips and Tricks.

Як швидко очистити лобове скло

Експерти радять завжди тримати в авто яблука, саме вони допоможуть в очищенні скла. Для цього потрібно просто розрізати фрукт навпіл і пройтися ним по склу.

Цей яблучний трюк підходить не тільки для дощових днів. Це також порятунок від набридливих бризок і бруду. Також яблуком можна очищувати і фари.

Природна яблучна кислота потрапить на скло і сприятиме тому, що під час дощу краплі швидко стікатимуть по склу і таким чином не погіршуватимуть видимість дороги.

Корисні поради:

  • для натирання скла використовуйте свіже яблуко, яке не має гнилих місць
  • не тисніть яблуком занадто сильно, щоб не пошкодити скло
  • бажано видалити серединку яблука, аби зернята не пошкрябали скло

Трюк із яблуком можна також використовувати взимку, аби уникнути налипання снігу на лобове скло.

 

Також водіям доцільно мати у бардачку невеличку пляшечку із нашатирним спиртом. Цей засіб допоможе позбутись навіть стійких дрібних цяток на лобовому склі.

Для очищення налийте невелику кількість нашатирного спирту в воду і протріть вікно, після чого змийте розчин водою і витріть скло насухо. При цьому бажано використовувати м'яку тканину. 

 

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