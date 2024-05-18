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Лайфхак для автомобилистов, как быстро очистить лобовое стекло без "химии"

Как быстро очистить лобовое стекло (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Путешествуя на авто, можно в любой момент попасть в неожиданную ситуацию. Например, после ливня остаться со сломанными стеклоочистителями и при этом не иметь под руками химических средств для очистки стекла.

Как быстро очистить лобовое стекло в автомобиле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Tips and Tricks.

Как быстро очистить лобовое стекло

Эксперты советуют всегда держать в автомобиле яблоки, именно они помогут в очистке стекла. Для этого нужно просто разрезать фрукт пополам и пройтись им по стеклу.

Этот яблочный трюк подходит не только для дождливых дней. Это также спасение от надоедливых брызг и грязи. Также яблоком можно очищать и фары.

Природная яблочная кислота попадет на стекло и будет способствовать тому, что во время дождя капли будут быстро стекать по стеклу и таким образом не будут ухудшать видимость дороги.

Полезные советы:

  • для натирания стекла используйте свежее яблоко, не имеющее гнилых мест
  • не жмите яблоком слишком сильно, чтобы не повредить стекло
  • желательно удалить серединку яблока, чтобы зернышки не поцарапали стекло

Трюк с яблоком можно использовать зимой, чтобы избежать налипания снега на лобовое стекло.

 

Также водителям целесообразно иметь в бардачке небольшую бутылочку с нашатырным спиртом. Это средство поможет избавиться даже от стойких мелких точек на лобовом стекле.

Для очищения налейте небольшое количество нашатырного спирта в воду и протрите окно, после чего смойте раствор водой и протрите стекло досуха. При этом лучше использовать мягкую ткань.

 

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